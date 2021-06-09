مشاهد من حياة الفنانة نيللي مظلوم في ذكرى ميلادها.. «صور»

تحل اليوم ذكرى ميلاد راقصة الباليه والممثلة الشهيرة نيللي مظلوم، وهى من مواليد عام 1925 في محافظة الإسكندرية، اشتهرت الفنانة بخفة الظل والرقص الشرقي والإيقاعي في أفلام السيتينات، ومن أشهر أدوارها شخصية لاتانيا في فيلم ابن حميدو وشخصية راشيل في فيلم «فاطمة وماريكا وراشيل».

ولدت نيللي كاثرين مظلوم-كالڤو في الإسكندرية، والدها إيطالي من نابولي ووالدتها يونانية من آسيا الصغرى، أسس والدها معرض مجوهرات وكانت والدتها عازفة بيانو، كانت العائلة تملك فندقا في شارع مسرح ألامبرا.

عانت مظلوم من شلل في ساقيها وهي في الثانية من عمرها ومشت بعد سنوات من الرعاية والاهتمام من طبيب الأطفال وزوجته، معلمة الباليه، التي عملتها الرقص فيما بعد.

في سنة الخامسة، اختبرت في المسرح وبدأت بممارسة الرقص حيث اعتبرت طفلة معجزة، من 1939 حتى 1945، كانت تقدم عرضين يوميا، على مدار السنة، عرض صيفي في الإسكندرية، وشتوي في القاهرة، كما رقصت نيللي في اوبرا كازينو الشهير، الذي كانت تديره الفنانة الكبيرة بديعة مصابني، حيث بدأت في تأدية الرقص الشرقي، وكانت تقدم عرض مسائي للعائلات، في الثامنة مساء وعرض آخر في منتصف الليل

وبعد انتهاء فقرتها كانت تبقى لمشاهدة بروفات فنانات آخريات مثل سامية جمال، تحية كاريوكا، حيث كان يدربهم مصمم رقصات إيطالي ليعلمهم أداء الحركات الخاصة. كما أدت نيللي عرضا أمام الملك فاروق في نفس فقرة سامية جمال وأم كلثوم.

في عام 1939 وكان عمرها 10 سنوات ظهرت في فيلم «اللاجئة»، وهو فيلم باللغة اليونانية بطولة صوفيا ڤمبو، ثم فيلم «بين نارين» في 1940، ثم توالت الأفلام لتصل لأكثر من 20 فيلما وهى..

شهر زاد (1946)

صاحب بالين (1946)

ابن عنتر (1947)

عروسة البحر (1947)

رجل لاينام (1948)

حدوة الحصان (1949)

راشيل الليل لنا (1949)

فاطمة وماريكا وراشيل (1949)

صاحبة الملاليم (1949)

مغامرات خضرة (1950)

ماكنش على البال (1950)

عروسة المولد (1954)

قصة حبى (1955)

صوت من الماضى (1956)

كيلو 99 (1956)

النمرود (1956)

ابن حميدو (1957)

علمونى الحب (1957)

إسماعيل يس في جنينة الحيوانات (1957)

التلميذة (1961)

وبهذه المناسبة نعرض لكم صورا تنشر لأول مرة للفنانة نيللى مظلوم وابنتها ماريانا

منزل الفنانة فى اليونان وتظهر فى الصورة ابنتها ماريانا مظلوم أمام المنزل.