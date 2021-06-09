عاجل.. وزير التعليم: نجهز لحدث كبير في نهاية الصيف

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الصف الرابع الابتدائي، سيدرسون في العام الدراسي الجديد 2021-2022، مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، ومادة الدراسات الاجتماعية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «التعليم المصري 2030»، أنه الطلاب سيدرسون في مادة الدراسات الاجتماعية اللغة الهيروغليفية، بجانب دراسة مادة المعلومات والاتصالات والمهارات المهنية، ولا توجد مادة باسم اكتشف.

وشدد وزير التربية والتعليم على الطلاب وأولياء الأمور، قائلا: «دعونا نركز على امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية وسوف نجهز حدثا كبيرا في نهاية الصيف لتقديم الجديد في مناهج تعليم 2.0 وبالأخص الصف الرابع الابتدائي وأرجو الانتظار حتى ذلك الحين عندما يكتمل العمل الشاق».

وفي سياق منفصل، وجَّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم طلاب الصف الثالث الثانوي على ضرورة التدريب على كيفية إجابة أسئلة المحددات، من درس «المُحددات»، من مادة «الرياضات»، من خلال سؤال «اختر» الوارد في قناة مدرستنا 2 التعليمية، مع الإجابات والشرح الوافي لسهولة الفهم.