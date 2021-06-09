وزير التعليم: نحاول إنقاذ طلابنا من ماضٍ كاد يطيح بهم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المناقشات عموماً هادفة وجادة ومحترمة واعتقد أنها وسيلة من وسائل الحوار المجتمعي المستمر والراقي والذي نتعلم منه جميعاً.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «طلاب مصر وبناء التعليم» عبر تطبيق «واتس آب»، أن وصول قطار التطوير في المرحلة الثانوية إلى محطته الأخيرة أثار قضايا جوهرية متعلقة بالتعليم المصري ودفعنا جميعا إلى التفكر فيما نفعل وتبين الكثيرون أن الوزارة تحاول جاهدة حل كثير من المشكلات من جذورها بدلاً من الحلول الشكلية الدعائية وأنها لا تجرب على الأبناء ولكنها تحاول جاهدة إنقاذهم من ماضٍ كاد أن يطيح بهم.

«شوقي»: لن ينجح أى تطوير إلا إذا اقتنعنا جميعا بالهدف والفلسفة والغاية منها

وأكد وزير التربية والتعليم: «نعم تعرضنا للكثير من التشكك والهجوم والتخوفات وأحيانا التجريح الشديد ولكن إيماننا بالهدف جعلنا نكمل الطريق حتى هذه المرحلة الفاصلة».

وتابع: «لن ينجح أى تطوير إلا إذا اقتنعنا جميعا بالهدف والفلسفة والغاية منه وأدركنا أن التغيير قد يكون صعباً ومليئة بالعثرات ولكنه أصبح حتميا إذا أردنا فعلا بناء جيل مصري من الشباب المؤهل»، موضحاً أن القدرة على تخيل المستقبل والصبر على الصعاب والإقدام على الحلول الجذرية يتطلب اقتناعا جماعيا ومشاركة منا جميعاً وليس وزيرا أو وزارة وحدهم.

وشدد على أنه إذا أردنا فعلاً تعليما مجانيا راقيا، تعليما بدون غش، تعليما بجودة عالية سيكون ضرورياً أن نتكاتف ضد الأفكار البالية والعادات القديمة والمفاهيم الخاطئة وأصحاب المصالح في بقاء تعليمنا محلك سر.

وفي سياق منفصل، كشف الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وسط إجراءات واستعدادات مكثفة، مؤكداً لن تكون هناك أي فرصة للغش بين الطلاب، مشيرا إلى أنه يجب على الطلاب الاستعداد بشكل جيد للامتحانات.