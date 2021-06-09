حقوقي فلسطيني: مصر شقيقة كبرى ونعول على دورها لإعمار بلادنا

قال الحقوقي الفلسطيني، راجي الصوراني، إنّ الشعب الفلسطيني ينظر بإيجابية إلى الدور المصري، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين: «مصر الشقيقة الكبرى تمد يدها وتحاول المساعدة لرفع ما حدث من دمار شامل».

وأضاف الحقوقي الفلسطيني، خلال لقائه مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «مصر رافعة للقضية الفلسطينية بالمفهوم المادي والإنساني والسياسي والاجتماعي والطبي، ونحن نعول على الدور المصري في أكثر من مستوى، مثل إعادة الإعمار والمجال السياسي».

وتابع الحقوقي الفلسطيني أنّ المجتمع المدني في فلسطين من أقوى المجتمعات المدنية العربية، ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من أقوى منظمات حقوق الإنسان العاملة على المستوى العربي، حيث لعبت دور مميز على الدوام في القضية الفلسطينية.

وأردف الحقوقي الفلسطيني: «نحن في حالة تلاحم وتعاون مستمر مع نظرائنا المصريين، فالتنسيق دائم ومستمر ولا نتحدث عن أمر مرتبط بحادث معين، فعلاقة مصر بفلسطين استراتيجية، ونأمل أن تتعمق وتتجذر وأن تكون مصر الشقيق الأكبر داعما للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني».