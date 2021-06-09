قبل زيادة يوليو.. طريقة حساب ضريبة كسب العمل بمعادلة بسيطة

بعمليات حسابية بسيطة يبحث الموظفين عن كل زيادة تطال الأجر، حيث أن زيادة المرتبات المقررة في يوليو قد تغيير الشريحة الضريبية للبعض ما ييتطلب حساب ضريبة كسب عمل جديدة عن كل أجر شهري سابق يحصلون عليه، وفى السطور التالية نقدم كيفية حساب ضريبة كسب العمل لكل شرائح المرتبات وذلك قبل أيام من زيادة المرتبات.

كيفية حساب ضريبة كسب العمل بعد زيادة يوليو

نص قانون الضريبة على الدخل على إلغاء نظام الخصم الضريبى وذلك بنحو:

يعفى من الضرائب الموظف الذي يتقاضي أجر سنوى يبدأ من 15 ألف جنيه مصري فيما أقل وذلك نظرا لضعف مرتباتهم، أما الذين يتقاضون أجرا أكثر من 15 ألف جنيه مصري وأقل من 30 ألف جنيه مصري سنويا تبلغ الضريبة على مرتباتهم 2.5%.

والذين يتقاضون أجرا أكبر من 30 ألف جنيه مصري وأقل من 45 ألف جنيه مصري سنويا تبلغ الضريبة على مرتباتهم 10%.

وفيما يخص الموظفين الذين يتقاضون أجرا أكبر من 45 ألف جنيه مصري وأقل من 60 ألف جنيه مصري سنويا تبلغ الضريبة على مرتباتهم 15%.

كما أن الذين يتقاضون أجرا أكبر من 60 ألف جنيه مصري وأقل من 200 ألف جنيه مصري سنويا تصل الضريبة على مرتباتهم إلى 20% من الأجر.

أما الذين يتقاضون أجرا أكثر من 200 ألف جنيه مصري وأقل من 400 ألف جنيه مصري سنويا تبلغ الضريبة على مرتباتهم 22.5% من الأجر.

والذين يبلغ الأجر السنوى لهم 400 ألف جنيه أو أكثر تكون قيمة ضريبة كسب العمل على مرتباتهم 25% من الأجر.

يذكر أن مصلحة الضرائب عملت على استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول التي تزيد على 400 ألف جنيه سنويًا، لضمان عدم إهدار الحصيلة الضريبية.

وتعد الضرائب التصاعدية على الدخل وسيلة من وسائل الدولة لضمان عدالة التوزيع حيث ألغى القانون نظام الخصم الضريبي واستبدله بشرائح ضريبية هدفها تحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، حيث تم رفع حد الإعفاء من الضرائب إلى 15 ألف جنيه سنويا بعد أن كان 8 آلاف جنيه سنويا، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.