«مستثمري العاشر» تبحث رفع كفاءة المناطق الصناعية

استقبل مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان خلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان لبحث إمكانية رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمدينة (A1 – C1) في إطار خطة الجمعية لخلق بيئة عمل ملائمة للمستثمرين والمجتمع الصناعي نحو زيادة العمل والإنتاج والتصدير.

ترأس الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونائباه الدكتور محيى حافظ عضو مجلس الشيوخ والدكتور وليد هلال وأأيمن رضا الأمين العام وكافة أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى الدكتورة هالة صلاح مدير عام الجمعية.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة بالجهود التي يبذلها جهاز المدينة لإعادة هيكلة الطرق والبنية التحتية بالمناطق الصناعية بالعاشر، والتي تعكس رؤية الدولة الحقيقية في دعم الصناعة والاستثمار.

وقال رئيس جمعية مستثمري العاشر، إن إعلان صندوق النقد الدولي خلال الساعات الماضية بأن الاقتصاد المصري سُجّل ثان أكبر اقتصاد في المنطقة خلال عام 2020 لهو تتويجاً للإنجازات الحقيقية للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الماضية ومؤشراً قويا بأن مصر ستصبح ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.

من جانبه أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن رؤيته في المرحلة المقبلة لرفع كفاءة المناطق الصناعية، حيث صدر بالفعل أمر إسناد للبدء في رفع كفائة أول منطقة صناعية بالعاشر A1 و الـ C1 وجار التجهيز للبدأ فورا كنموذج سيتم تعميمه على كافة المناطق الصناعية بالمدينة.

ووقع مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المختلفة، أبرزها بروتوكول التعاون مع الجامعة البريطانية بهدف دمج المجتمع الصناعي بالبحث العلمي.

وقال الدكتور محيي حافظ عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس جمعية المستثمرين، إنه حان الوقت لتطبيق أحلام الراحل محمد فريد خميس بأن تستفيد الصناعة بالكيانات البحثية القوية مثل الجامعة البريطانية في دعم الصناعة.

وأكد حافظ أن مستقبل مصر الحقيقي في البحث العلمي، ويجب استغلال قانون 23 الذي سمح للجامعات الحكومية والخاصة بتأسيس شركات على غرار شركة فيوجن للتكنولوجيا والابتكار التابعة لهندسة عين شمس.

كما وقع مجلس إدارة الجمعية المنعقد مساء أمس أيضا بروتوكول تعاون مع شركة عمال مصر من أجل توفير العديد من الخدمات التي تحتاجها مصانع المدينة، وتوفير العمالة الفنية الماهرة وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "يونايتد كير" التي ستقوم بتقديم العديد من الخدمات الطبية للعمالة بالمصانع.