استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محيي الدين حافظ نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية؛ لبحث ومناقشة مشكلات المدينة، والتعرف على المقترحات والرؤى واستعراض الحلول اللازمة؛ لحل تلك المشكلات وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار.

وأكد محافظ الشرقية أن مدينة العاشر من رمضان تعد من كبرى القلاع الصناعية في مصر، فهي تضم أكثر من 2400 مصنع، وتوفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا في قطاع الاستثمار وتسعى جاهدة لتهيئة الأجواء، وخلق المناخ المناسب؛ لتشجيع الاستثمار وإتاحة فرص استثمارية حقيقية أمام المستثمرين، لتوفير فرص عمل للشباب؛ للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى الدخل والنهوض بالاقتصاد.