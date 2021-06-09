رابطة محبي وعشاق الأهلي بفلسطين: شكرا لمصر ورئيسها وجيشها وشعبها

قال نائب رئيس رابطة محبي وعشاق الأهلي في فلسطين، ضياء الزهري، إنّ مصر موجودة في قلب كل فلسطيني: «مصر حاضرة في كل جراحنا وأفراحنا، ونشكر جمهورية مصر العربية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح وجيش مصر العظيم وشعب مصر الطيب».

وأضاف نائب رئيس رابطة محبي وعشاق الأهلي في فلسطين خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «مصر كانت موجودة وبقوة لرد العدوان على قطاع غزة، ومشاهد العدوان على حي الرمال الذي يعتبر من أرقى المناطق في غزة كانت مؤلمة للغاية، ويمكن تشبيه هذا الحي بمنطقة المهندسين في مصر، لأنها منطقة تجارية وعاصمة الاقتصاد».

وتابع نائب رئيس رابطة محبي وعشاق الأهلي في فلسطين، أنّ «الاحتلال ضرب هذه المنطقة عمدا، لضرب الاقتصاد وتهجير الناس، لكن مصر كانت حاضرة بقوة وتحركت المخابرات المصرية منذ اللحظة الأولى، وهذا ليس غريبا على مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي والمخابرات المصرية».

وأردف نائب رئيس رابطة محبي وعشاق الأهلي في فلسطين: «جاء وفد رفيع المستوى ممثلا في جهاز المخابرات العامة إلى قطاع غزة، لفرض التهدئة وتثبيت الهدنة، ودخلت معدات ثقيلة وعمال ومهندسون مصريون إلى غزة لإعادة الإعمار».

وعن تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسي نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة، علق الزهري: «هذا الأمر ليس غريبا على القيادة والحكومة المصرية وشعب مصر، وخرجت جماهير غزة للتأكيد على حبها لمصر، في مسيرة ضخمة جابت جميع شوارع غزة، فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنيه خطة إعمار غزة ورصد 500 مليون دولار لإعادة الإعمار».