«كريم» يوزع عصائر على عمال مصر المشاركين في إعمار غزة: حبيت أكرمهم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، قصة الطفل الفلسطيني كريم الناطور، الذي وزع العصائر على العمالة المصرية المشاركة في إعمار غزة.

وقال الطفل الفلسطيني، إنّه أطلق مبادرة «أنا كريم» لتوزيع العصائر على العمال المصريين، ترحيبا بهم وتثمينا لجهودهم في إعادة إعمار غزة: «حبيت أكرمهم بعصير كركديه عشان ينضفوا الشوارع وميتعبوش»، متابعا: «شكرا لرئيس مصر عبدالفتاح السيسي على دعم الشعب الفلسطيني».

وعلق الإعلامي محمد الشاذلي على قصة الطفل الفلسطيني قائلا: «حب مصر موجود عند كل الناس هنا وكل الفئات العمرية، كريم تبرع بكل ما يملك في حصالته وأهله ساندوه في المبادرة للتخفيف عن العمال المصريين في الشمس».

بينما علقت الإعلامية هدير أبوزيد قائلة: «على قد حبهم لوطنهم وإصرارهم على استمرارهم في حياتهم، على قد ما إحنا بنكون دعم وسند لهم، وهم كمان بيملونا طاقة إيجابية، بطاقة الحب الكبيرة الموجودة في قلوبهم لمصر والمصريين من أطفال ونساء وشباب، وأهل غزة غمرونا بالحب والحفاوة والكرم».

وقال أحمد المغني مدير برج الشروق المُدمر بغزة، إنّ ما حدث من جانب الاحتلال الإسرائيلي كان أمر فظيع لم يتوقعه أحد: «المكان كان آمنا ومملوكا لشركات إعلامية وعيادات طبية، ولم يكن يشكل خطرا على أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف مدير البرج: «كنت أمتلك 3 مكاتب ومحلات تجارية، لكن تدمير البرج تسبب في وقف حالي، ونشكر كل الشعوب والحكومات العربية التي تتعاون معنا وتساعدنا، فهذا يشعرنا أنّ هناك أطراف متضامنة معنا وتشعر بنا وبما لحق من دمار وتخريب».