مادلين كلاين أحدث المنضمين لسلسلة أفلام «Knives Out 2»

انضمت الممثلة الأمريكية، مادلين كلاين، إلى فريق عمل الجزء الثاني من سلسلة أفلام «Knives Out»، وذلك بعد دورها المتميز في مسلسل «Outer Banks» الذى حقق نجاحًا كبيرا بعد عرضه على شبكة «نتفليكس»، ليكون دورها في الفيلم المشاركة السينمائية الأولى في مشوارها.

وتنتضم مادلين كلاين، إلى فريق عمل الفيلم الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم دانيال كريج، وديف باتيستا، جانيل موني، كاثرين هان، ليزلي أودوم جونيور، كيت هدسون وإدوارد نورتون الذي أنضم مؤخرًا إلى فريق التمثيل، ويتولى التأليف والإخراج ريان جونسون، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

واشترت شبكة «نتفليكس» مارس الماضي، حقوق فيلمي «Knives Out 2» و«Knives Out 3» مقابل أكثر من 450 مليون دولار، بعد فيلم «Knives Out» الأصلي، وتعتبر الصفقة الأخيرة لشراء أحدث أجزاء الفيلم واحدة من أكبر الصفقات التي تمت على الإطلاق للحصول على حقوق سلسلة أفلام، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الأفلام ستحصل على إصدار سينمائي إضافة إلى البث المباشر على «Netflix».

تفاصيل حبكة العمل غير معروفة في هذا الوقت بخلاف عودة «كريج» لحل لغز آخر يدور حول مجموعة كبيرة من المشتبه بهم، أداء دور المحقق المحترف «بينوا بلان» في الجزء التالي من السلسلة، التي حصلت شبكة «نتفليكس» على حقوقه.

وأوضح أحد المديرين التنفيذيين في منصة منافسة لـ«نتفليكس»، إن السعر اللافت للصفقة قد يشمل الملايين في التزامات تسويقية لتنظيم الفيلم في جميع أنحاء العالم، مشيرين إلى أنه بالنسبة لنجوم مثل كريج، يمكن أن تنمو مطبات الرواتب في الأجزاء الثانية والثالثة بشكل فلكي، حيث حصل الممثل على 20 مليون دولار في آخر أجزاء جيمس بوند.

وتم إنتاج أول فيلم «Knives Out» بواسطة شركة «Media Rights Capital»، وتوزيعه من قبل «Lionsgate»، كما حقق إيرادات وصلت إلى 311.4 مليون دولار، حيث إن ميزانيته لم تتجاوز 40 مليون دولار، بينما تم ترشيح المخرج والمؤلف ريان جونسون لجائزة الأوسكار أفضل سيناريو أصلي عن الفيلم.