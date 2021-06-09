مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 8 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، أمام الكيلو 85 اتجاه محافظة الإسكندرية، بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

ونُقل المصابون لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والمتوفيان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وأزيلت آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة سير السيارات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز، وبفحص مكان الحادث تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالكيلو 85 باتجاه الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، ونُقل المصابون لمستشفى جراحات اليوم والواحد بوادي النطرون، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وذكر شهود عيان أن سائق الميكروباص، غادر محطة رمسيس متوجهًا إلى مدينة الإسكندرية، بعد مشادة كلامية نشبت بينه وبين سائقين آخرين على أولوية تحميل الركاب، ومكث على إثر المشادة أكثر من ساعة لتحميل سيارته بالركاب.

وقالت مصادر طبية بمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، أن معظم المصابين حالتهم مستقرة، وتنحصر الإصابات في كسور وكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم يخضعون للعلاج اللازم بالمستشفى.