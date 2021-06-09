منهم سيدة وابنتها.. النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث تصادم كرداسة

صرحت النيابة العامة بدفن جثث المتوفين في حادث كرداسة، والذي وقع فجر اليوم أعلى محور الضبعة في مركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة.

تفاصيل وقوع الحادث وأعداد الضحايا

تلقى قسم شرطة كرداسة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى محور الضبعة بعد قرية أبو رواش التابعة لمركز كرداسة، وباتجاه روض الفرج، ليتحرك فريق من البحث الجنائي، تحت قيادة الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث قسم كرداسة، إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق البحث الجنائي عن أن الحادث نتج عن تصادم سيارة «ميكروباص» وسيارة نقل محملة بأطوال من الألوميتال، حيث انحرفت الأخيرة من أقصى يسار الطريق إلى أقصى يمين الطريق، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الميكروباص، بحسب التحريات التي أجراها قوة من الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص من الركاب، وإصابة 5 آخرين.

نقل الضحايا إلى المستشفى

بعد وقوع الحادث، انتقلت على الفور قوة من الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مكان الواقعة للبدء في التحريات، ونُقل المصابون الخمسة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، كما نُقلت جثامين المتوفين الثلاثة إلى مستشفى الشيخ زايد العام، وهم ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، وابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، وعامل.

النيابة تتولى التحقيق وتصرح بدفن الجثامين

بعد انتهاء رجال المباحث من تحرياتهم حول الحادث، تحت إشراف العقيد علي عبدالكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والكشف عن ملابساته والأسباب التي أدت إلى وقوعه، حُرر محضر بالواقعة أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات وأقوال شهود العيان من الركاب، وتم إخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن جثامين ضحايا الحادث.