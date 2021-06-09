ماليزيا: أسرة العناية المركزة مشغولة 100% بسبب كورونا

قالت السلطات الصحية في ماليزيا، إن أسرة العناية المركزة في البلاد وصلت إلى طاقتها الكاملة، بسبب مرضى فيروس كورونا المستجد، ودخلت الدولة في إغلاق شبه كاملا منذ 1 يونيو الجاري، بعد أن ارتفعت الحالات اليومية إلى أكثر من 9 آلاف في الشهر الماضي، وأرجعت الزيادة في الحالات إلى الطفرات الأكثر عدوى للفيروس، وكذلك التجمعات التي عقدت قبل عيد الفطر.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن المدير العام للصحة في ماليزيا، نور هشام عبدالله، قوله: إن المستشفيات تواجه ارتفاعًا في حالات الإصابة الشديدة بفيروس «كوفيد 19»، خاصة بين كبار السن والأشخاص المعرضين للخطر إكلينيكيًا، الذين يحتاجون إلى الأكسجين والمساعدة في التنفس.

وأكد نور هشام: «يحتاج هؤلاء المرضى إلى فترة نقاهة طويلة للشفاء، بسبب المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا»، لافتا إلى أن الوباء في البلاد لا يزال عند مستوى حرج، مشيرا إلى أن الضغط على وحدات العناية المركزة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 100%، كان مقلقًا للغاية، مضيفًا أن بعض المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية حرجة لا يمكن وضعهم في سرير وحدة العناية المركزة.

وفي حين انخفضت الإصابات الجديدة بشكل طفيف خلال الأسبوعين الماضيين، لا تزال هناك 82797 حالة نشطة قيد العلاج والمراقبة حتى 8 يونيو، وتمكنت ماليزيا من احتواء الفيروس لمعظم عام 2020، وسجلت أقل من 500 حالة وفاة بحلول يناير.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد القتلى في البلاد إلى 3536 حالة، في حين سجلت 627652 حالة، كما أُجبرت مشارح المستشفيات على استخدام حاويات لمواجهة ارتفاع الوفيات.

وفرضت ماليزيا إغلاقًا وطنيًا في 1 يونيو، وأغلقت المدارس ومراكز التسوق، ويُسمح فقط لشخصين من كل منزل بالخروج لشراء الضروريات أو طلب العلاج الطبي على بعد 10 كيلومترات من منزلهم.

ومع ذلك، سُمح لقطاع التصنيع بمواصلة العمل بطاقة منخفضة، وبدأت ماليزيا حملة التطعيم في فبراير الماضي، وتلقى 7.7% من السكان منذ ذلك الحين جرعة واحدة على الأقل.