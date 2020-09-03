ماليزيا تحظر دخول مواطني دول إصاباتها بكوونا أكثر من 150 ألف حالة

حظرت ماليزيا دخول مواطني دول سجلت أكثر من 150 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وقال وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب ،في تصريح للصحفيين أوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم، "لن نسمح لمن ينتمون إلى دول عالية الخطورة بدخول بلادنا".

كما أفاد وزير الدفاع الماليزي باحتمالية توسع قائمة المواطنين الأجانب الممنوعين من دخول البلاد، مشيرا إلى أنه مع ذلك، قد تستثني ماليزيا الحالات الطارئة وتلك المتعلقة بالشؤون الحكومية الثنائية، موضحا أن الأمر مرهون بموافقة إدارة الهجرة، ويشمل الحظر حتى أولئك الذين يحملون تصاريح الهجرة طويلة الأجل مثل المقيمين الدائمين والأزواج الأجانب من الماليزيين وأولئك الذين يخضعون لبرنامج المغتربين الخاص المسمى بـ "ماليزيا موطني الثاني".

وأعربت السلطات الصحية في ماليزيا عن قلقها حيال احتمالية ارتفاع الحالات الوافدة مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، كما أن معظم الحالات التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا في ماليزيا مرتبطة بالإصابة بالعدوى من الخارج.

وأغلقت ماليزيا حدودها منذ شهر مارس الماضي، لكنها بدأت في تخفيف القيود في يوليو للسماح لحاملي تصاريح الهجرة طويلة الأجل ومن يحملون تأشيرات مهنية بدخول البلاد.

وحتى الآن، سجلت ماليزيا 9 آلاف و374 إصابة بكوفيد-19 مع 128 حالة وفاة.