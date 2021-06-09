القصة الكاملة لأزمة مرض الفنانة فاطمة كشري

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها الفنانة فاطمة كشري بعدما كشفت عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة نقلت بسببها إلى المستشفى.

الفنانة فاطمة كشري

حيث أن الفنانة فاطمة كشري ذهبت منذ ثلاث أشهر إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية وخضعت بسببها إلى عملية فتاق وبالفعل أجرت العملية وخرجت من المستشفى.

ولكن الفنانة فاطمة كشري بعد خروجها من المستشفى شعرت أنها ليست بخير وأن هناك جسما غريبا في مكان العملية وألم لا تعلم سببه لتذهب إلى الطبيب مرة أخرى ويكتشف كارثة قد تعرضت لها وهو أنه أثناء العملية نسي الطبيب بداخلها «شاش».

ونسيان الطبيب لشاش بداخل بطن الفنانة فاطمة كشري تسبب لها في حدوث مضاعفات كبيرة أدى إلى تدهور صحتها أكثر، ولذلك خضعت لعملية جراحية أخرى لتستخرجه.

وما زالت حتى الآن تعاني من مشكلة صحية بسبب ما تعرضت له وتحتاج إلى علاج.

يذكر أن الفنانة فاطمة كشري هي واحدة من الفنانات اللائي تركن بصمة في كل دور قدمته وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية وكان من بينها مسلسل عمر ودياب والبرنسيسة بيسة والواد سيد الشحات وبركة وسوبر ميرو وشقة فيصل وعدد كبير من الأعمال.

مسلسل ضل راجل

كما أنه كانت آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة فاطمة كشري هو مسلسل ضل راجل والذي شاركت فيه في السباق الرمضاني الماضي بجانب ياسر جلال ونور ونرمين الفقي ومحمود عبدالمغنى وإيهاب فهمى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.