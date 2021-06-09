صحفي فلسطيني: مصر كانت في الصورة وحدها لوقف العدوان على غزة «فيديو»

روى الصحفي الفلسطيني محمد البحيصي، تفاصيل لحظات القصف التي عاشها مؤخرا على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه كان يغطي أحداث الحرب ويصور المناطق التي تعرضت للدمار: «هذه المرة كانت مختلفة عن الحروب الماضية، فالناس كانوا يشعرون بالخوف الشديد لأن الاستهدافات لبيوت المدنيين كانت قوية جدا».

وأضاف الصحفي الفلسطيني خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «4 عمارات كبيرة ستزال بالكامل بعدما انهارت على رؤوس ساكنيها وخلفت وراءها 43 شهيدا، واستغرقت السلطات الفلسطينية 3 أيام لاستخراج الشهداء تحت الأنقاض».

وتابع الصحفي الفلسطيني، «الضرب استهدف مناطق مدنية وكلها حياة من محلات تجارية ومطاعم ومنتزهات، وفي برج الشروق كان لي مكتب وكان بها جريدة الحياة ومقهى ومحلات ملابس ومكاتب محامين وكلها انهارت بعدما تعرضت للقصف».

وأردف الصحفي الفلسطيني «كنا في انتظار الهدنة منذ أول أيام العدوان الإسرائيلي وكنا نتعشم خيرا في الشعب المصري والمخابرات المصري، فقد كنا نشعر أنهم الوحيدون الموجودون في الصورة من أجل وقف العدوان، وتدخل المصريين في إعادة الإعمار كان عظيما جدا، وحتى الناس في الشارع يشعرون بالسعادة بسبب عطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد خصص نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة، كما وجه بدخول المعدات الهندسية والعمال المصريين بعد أيام قليلة من انتهاء العدوان».

وأكد الصحفي الفلسطيني «العدوان الإسرائيلي معروف بهمجيته وأنه يضرب كل مكان وجهة لها علاقة بالفلسطينيين وتقوي من صمودهم، لكن شعب غزة جبار يستطيع الوقوف على قدميه، ففي اليوم التالي للعدوان ذهب الجميع إلى البحر للسباحة واللعب وهو مشهد لم يستوعبه أي شخص في العالم كما زاروا المناطق المتضررة وتعاملوا معها كمزارات».