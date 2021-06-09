وظائف لأبناء قنا بمرتبات تصل إلى 15 ألف جنيه: الشروط والمؤهلات

أعلن ديوان عام محافظة قنا، اليوم الأربعاء، وظائف خالية بشركة «الكرنك» لتجارة السيارات بالمحافظة.

وبحسب بيان محافظة قنا، فإن قائمة الوظائف الشاغرة تشمل الآتي:

أولًا: الوظائف الفنية:

- مطلوب 10 مهندسين ميكانيكا لا يشترط الخبرة، و20 فنيًا ميكانيكي بنزين، ويشترط الخبرة السابقة مع اجتياز الاختبار العملي.

- تطلب الشركة أيضًا 20 فنيًا ميكانيكي ديزل، ويشترط الخبرة السابقة مع اجتياز الاختبار العملي.

- 5 فنيين زوايا واتزان، ويُشترط الخبرة السابقة مع اجتياز الاختبار العملي.

- 5 فنيين كهربائيين سيارات يشترط الخبرة السابقة مع اجتياز الاختبار العملي.

- 10 مساعدين فنيين، ويشترط الخبرة السابقة مع اجتياز الاختبار العملي.

ثانيًا: وظائف إدارة المخازن:

- مدير إدارة المخازن، ويشترط مؤهل عالٍ، وخبرة 5 سنوات.

- 5 أمناء مخازن، ويشترط إجادة تامة للكمبيوتر.

-5 مساعدين لأمناء المخازن، ويشترط إجادة تامة للكمبيوتر.

ثالثًا: وظائف الإدارة المالية:

- مطلوب مدير حسابات.

- 10 محاسبين.

- مراجعان للمخازن.

رابعًا: وظائف الشئون الإدارية:

- مطلوب مدير إدارة الشؤون الإدارية، ويشترط الخبرة السابقة.

- 10 موظفين شؤون إدارية.

- 5 أفراد أمن.

- 5 عمال نظافة.

- 3 عمال بوفيه وخدمات، ويشترط الخبرة.

- مسؤولان للصيانة والإصلاحات، يشترط الخبرة.

خامسًا: وظائف إدارة المبيعات والتسويق:

- 10 مندوبين مبيعات، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر.

- مسؤولان للتسويق، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر.

وأشار بيان محافظة قنا إلى أن بيان الأجور كما يلي:

- مؤهل عالي بخبرة: من 3000 جنيه إلى 15000 جنيه.

- المؤهل العالي بدون خبرة: من 1750 جنيهًا الي 2250 جنيهًا.

- مؤهل المتوسط وعمال: من 1250 جنيهًا إلى 1750 جنيهًا.

- الفني حسب الخبرة: من 3000 جنيه إلى 7000 جنيه.

- موظف الأمن: من 1250 جنيهًا إلى 1750 جنيهًا.

ولفت، إلى أن الشروط العامة المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها، تتضمن اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية، واختبارات الحاسب الآلي بنسبة لا تقل عن 60%.

وعن فترة ومكان تلقي الطلبات، أوضح البيان، أنه سيتم تلقي الطلبات بدءً من اليوم الأربعاء 9 / 6 / 2021 بمقر شركة الكرنك لتجارة وصيانة السيارات بالصالحية، وذلك لمدة 10 أيام من تاريخ الاعلان، كما سيتم الاعلان عن أسماء المقبولين فور انتهاء فترة التقديم بـ 15 يوم الموافق السبت 3 / 7 /2021.