وظائف لأبناء قنا بمرتبات تصل إلى 15 ألف جنيه: الشروط والمؤهلات
كتب:
رجب آدم
11:23 ص | الأربعاء 09 يونيو 2021
وظائف
أعلن ديوان عام محافظة قنا، اليوم الأربعاء، وظائف خالية بشركة «الكرنك» لتجارة السيارات بالمحافظة.
وبحسب بيان محافظة قنا، فإن قائمة الوظائف الشاغرة تشمل الآتي:
أولًا: الوظائف الفنية:
- مطلوب 10 مهندسين ميكانيكا لا يشترط الخبرة، و20 فنيًا ميكانيكي بنزين، ويشترط الخبرة السابقة مع اجتياز الاختبار العملي.
- تطلب الشركة أيضًا 20 فنيًا ميكانيكي ديزل، ويشترط الخبرة السابقة مع اجتياز الاختبار العملي.
- 5 فنيين زوايا واتزان، ويُشترط الخبرة السابقة مع اجتياز الاختبار العملي.
- 5 فنيين كهربائيين سيارات يشترط الخبرة السابقة مع اجتياز الاختبار العملي.
- 10 مساعدين فنيين، ويشترط الخبرة السابقة مع اجتياز الاختبار العملي.
ثانيًا: وظائف إدارة المخازن:
- مدير إدارة المخازن، ويشترط مؤهل عالٍ، وخبرة 5 سنوات.
- 5 أمناء مخازن، ويشترط إجادة تامة للكمبيوتر.
-5 مساعدين لأمناء المخازن، ويشترط إجادة تامة للكمبيوتر.
ثالثًا: وظائف الإدارة المالية:
- مطلوب مدير حسابات.
- 10 محاسبين.
- مراجعان للمخازن.
رابعًا: وظائف الشئون الإدارية:
- مطلوب مدير إدارة الشؤون الإدارية، ويشترط الخبرة السابقة.
- 10 موظفين شؤون إدارية.
- 5 أفراد أمن.
- 5 عمال نظافة.
- 3 عمال بوفيه وخدمات، ويشترط الخبرة.
- مسؤولان للصيانة والإصلاحات، يشترط الخبرة.
خامسًا: وظائف إدارة المبيعات والتسويق:
- 10 مندوبين مبيعات، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر.
- مسؤولان للتسويق، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر.
وأشار بيان محافظة قنا إلى أن بيان الأجور كما يلي:
- مؤهل عالي بخبرة: من 3000 جنيه إلى 15000 جنيه.
- المؤهل العالي بدون خبرة: من 1750 جنيهًا الي 2250 جنيهًا.
- مؤهل المتوسط وعمال: من 1250 جنيهًا إلى 1750 جنيهًا.
- الفني حسب الخبرة: من 3000 جنيه إلى 7000 جنيه.
- موظف الأمن: من 1250 جنيهًا إلى 1750 جنيهًا.
ولفت، إلى أن الشروط العامة المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها، تتضمن اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية، واختبارات الحاسب الآلي بنسبة لا تقل عن 60%.
وعن فترة ومكان تلقي الطلبات، أوضح البيان، أنه سيتم تلقي الطلبات بدءً من اليوم الأربعاء 9 / 6 / 2021 بمقر شركة الكرنك لتجارة وصيانة السيارات بالصالحية، وذلك لمدة 10 أيام من تاريخ الاعلان، كما سيتم الاعلان عن أسماء المقبولين فور انتهاء فترة التقديم بـ 15 يوم الموافق السبت 3 / 7 /2021.