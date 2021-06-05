بنك CIB يعلن عن وظائف شاغرة للشباب حديثي التخرج وذوي الخبرة

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الإلكتروني عن حاجته لشغل عدد من الوظائف لذوي الخبرة وحديثي التخرج، وذلك بهدف تعزيز نمو البنك في السوق وفي إطار خطة البنك التوسعية، بالإضافة إلى حرص البنك على خدمة عملائه بأفضل صورة واجتذاب عملاء جدد.

وتستعرض «الوطن» شروط ومتطلبات الوظائف على النحو التالي:

Business Banking Inbound Agent Outsource

- الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- حديث تخرج من 0 إلى عام من الخبرة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- إجادة التعامل مع تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

- أن يكون لدى المتقدم مهارات اتصال ممتازة.

Data Center Engineer

- الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة أو الكمبيوتر، الاتصالات، الكهرباء أو ما يعادلها.

- الخبرة: بالنسبة للمهندس خبرة لا تقل عن 2 - 3 سنوات في وظيفة مماثلة، بالنسبة للمهندس الأول خبرة لا تقل عن 4 - 5 سنوات في وظيفة مماثلة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يكون لمدى المتقدم مهارات اتصال جيدة.

Information Security Analyst

- الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى 2-4 سنوات من الخبرة في العمل في مجال أمن المعلومات، وأمن تكنولوجيا المعلومات أو تدقيق تكنولوجيا المعلومات.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يكون لدى المتقدم مهارات تواصل جيدة.

Database Administrator

- الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الحاسب أو ما يعادلها.

- الخبرة: بالنسبة للمسؤول: الحد الأدنى 2-4 سنوات خبرة في دور إدارة قاعدة البيانات، وبالنسبة للمسؤول الأول: لا تقل عن 5-7 سنوات خبرة واسعة في دور إدارة قاعدة البيانات.

- فهم جيد لمفاهيم التخزين والشبكات والأمن.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- أن يكون لدى المتقدم مهارات اتصال وعرض جيدة.

Data Scientist

- شهادة جامعية مع أداء أكاديمي قوي في مجال كمي «الإحصاء أو الرياضيات أو بحوث العمليات أو الهندسة الصناعية أو المعلوماتية التجارية».

- خبرة عمل سابقة لمدة 1 إلى 3 سنوات في علوم البيانات أو الوظائف ذات الصلة بالتحليلات المتقدمة.

- أن يمتلك المتقدم مهارات اتصال وعرض تقديمي شفهي وكتابي ممتازة.

- مهارات ممتازة في استخدام Microsoft Excel.

ويمكن للراغبين في التقدم للوظائف الدخول على موقع بنك CIB وملء استمارة التسجيل إلكترونيا.