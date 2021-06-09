«سند» نظارة ذكية للمكفوفين بهندسة المنصورة

تمكن فريق طلابي من الفرقة الرابعة بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم بكلية الهندسة جامعة المنصورة من ابتكار نظارة «سند» للمكفوفين، وهي عبارة عن نظارة ذكية لغير القادرين على الرؤية تساعدهم على مدار يومهم، وتم إتمام هذا المشروع تحت إشراف ورعاية و دعم الدكتور محمد عبدالعظيم، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، والدكتورة أميرة ياسين هيكل، رئيس قسم الحاسبات ونظم التحكم، والدكتور محمد صبري سرايا، مستشار عميد الكلية للأنشطة الطلابية، والدكتورة إيمان الجندي، مشرف المشروع، و المهندس حسام مجدي بلحة، مشرف المشروع.

مميزات نظارة المكفوفين

وقال الدكتور محمد صبري سرايا، إن النظارة «سند» تحتوي على كثير من المميزات المبهرة التي تمكنها من القيام والمساعدة بكثير من المهام اليومية والحياتية للشخص الكفيف ، وحصرنا من مميزاتها 5 مميزات وهي:

• قدرة النظارة على التعرف على وجوه الأشخاص المقربين بالكفيف وأصدقاؤه عند مقابلتهم في أي وقت وإخباره بأسمائهم من خلال السماعات التي يرتديها الكفيف، ويتم إضافة أشخاص جدد يعرفهم الكفيف من خلال مساعد شخصي بأوامر صوتية.

• قدرة النظارة على تحليل البيئة والعوائق المحيطة بالكفيف واخباره بما حوله في سماعات يرتديها الكفيف.

• تتمكن النظارة من قراءة الكتب والنصوص والرسائل التي يريد الكفيف ان يتم قراءتها له من خلال استخدام أمر المساعد الشخصي الموجود في النظارة أن يقرأ له.

• تقوم النظارة بحماية الكفيف من التعرض لحالات السرقة والنصب من خلال التعرف على العملات والأوراق المالية و إخباره بها من خلال السماعات حتى يكون على دراية بالأموال التي يمتلكها.

• بناء تطبيق للهاتف الجوال «Android & IOS»، يتم استخدامه من خلال أهل الكفيف لتتبع الموقع الجغرافي للكفيف، والدخول في اتصال مباشر معه أو دردشة صوتية لسهولة التواصل معه.

•احتواء النظارة على مساعد شخصي يعمل بالأوامر الصوتية لمساعدة الكفيف في المهام التي يحتاجه بها كمعرفة الوقت والقراءة وإضافة أشخاص يعرفها والعديد من الأوامر الصوتية.

فريق عمل النظارة

وشارك في فريق عمل المشروع الطلاب:صلاح محمد محمود محمد، وإسلام عبدالحميد عبدالحميد أبوالمجد، عبدالله عمر الشباسي، وأحمد يوسف عرنوس، والحسن سامح محمـد، وباهر محمد محمد عيد، وشريف محمـد الديب ، محمد مدحت فـؤاد.