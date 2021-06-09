بعد الأوسكار.. سينما «زاوية» تعرض فيلم «الرجل الذي باع ظهره» اليوم

تبدأ سينما «زاوية» في منطقة وسط البلد، اليوم الأربعاء، عرض فيلم «الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وذلك بعد جولة في عدد من المهرجانات والفعاليات السينمائية حول العالم حصد خلالها الفيلم مجموعة من الجوائز.

عرض فيلم «الرجل الذي باع ظهره» للمرة الأولى في الدورة الـ77 من مهرجان فينيسيا السينمائي، في قسم الآفاق، وفاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما حصل الفيلم على جائزة أديبو كينج للإدماج.

كما وصل إلى قائمة الترشيحات النهائية لجائزة أوسكار في نسختها الـ93، عن فئة أفضل فيلم عالمي، لتكون تلك المرة الأولى التي يصل فيها فيلم تونسي إلى مرحلة المنافسة الأخيرة، وحصد الفيلم مجموعة من الجوائز منها جائزة أفضل فيلم عربي في الدورة السابقة من مهرجان الجونة السينمائي، كما حصل على جائزة «Lumieres» الفرنسية لأفضل إنتاج دولي مشترك.

فكرة الفيلم مقتبسة من قصة حقيقية عن فنان رسم لوحة للعذراء مريم على ظهر رجل سويدي، وتدور أحداث الفيلم حول «سام» الذي تجبره ظروف الحرب الأهلية على الانفصال عن خطيبته التي تجبرها أسرتها على الزواج من رجل أكثر ثراءً والانتقال معه إلى بروكسل، وفي سعيه اليائس للحصول على المال والأوراق اللازمة للسفر إلى أوروبا لإنقاذها، يقبل سام أن يتم رسم ظهره على شكل تأشيرة شنجن من قبل أحد أكثر الفنانين المعاصرين إثارة للجدل في الغرب، فتحول جسده إلى عمل فني حي وعُرض على الفور في متحف، وسيدرك سام قريبا أنه باع أكثر من مجرد جلده.

«الرجل الذي باع ظهره» من تأليف وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهايني، دي ليان، كوين دي باو، كما شاركت في الفيلم النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.