سينما زاوية تعلن موعد عرض فيلم "Tenet"

أعلنت سينما "زاوية"، خلال صفحتها الخاصة على موقع "فيسبوك"، مواعيد عرض فيلم "Tenet" للمخرج كريسوفر نولان.

وقررت "زاوية" عرض فيلم "Tenet" بدءً من الأربعاء المقبل 26 أغسطس المقبل، على أن تكون مواعيد عرضه في الأسبوع الأول يوميًا في حفلات 12:30مساءاً، و3:30 مساءً، و6:30 مساءً، و9:30 مساءً.

يًذكر أن فيلم "TENET" تعرض للعديد من العوائق أثناء الانتاج، وقامت شركة "Warner Bros" المنتجة للفيلم بتأجيله عدة مرات لأجل غير مسمى، بسبب تداعيات تفشي فيروس الكورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ولم تكشف شركة الانتاج عن قصة فيلم "TENET" حتى كتابة تلك السطور، ولكن تدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن.

وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم 205 مليون دولار، ويخرجه ويكتبه كريستوفر نولان، ومن بطولة روبرت باتينسون، وجون ديفيد واشنطن، وإيليزبيث ديبيكي.

ومدة فيلم "Tenet" ساعتين ونصف، وتم تصويره في عدد من المناطق بين إيطاليا، وإستونيا، والهند، والدنمارك، وأمريكا، وبريطانيا، بحسب موقع "IMDB".