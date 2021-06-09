من اليوم.. ارتفاع أسعار البنزين والمازوت في لبنان

رفعت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية، أسعار الوقود، من اليوم الأربعاء، ليصل سعر 20 لترا «بنزين 98 أوكتان» إلى 43 ألف ليرة، بينما وصل سعر «20 لترا» بنزين 95 إلى 41800 ليرة وسجل سعر المازوت 30000 ليرة.

وأوضحت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه، أنها ألزمت، أمس، أصحاب المحطات الإعلان عن سعر بيع المحروقات بشكل بارز في محطاتهم والعمل بهذه الأسعار بدء من اليوم، مشيرة إلى أن الزيادة في سعر «20 لترا» بنزين 95 و98 أوكتان بلغت 900 ليرة، فيما وصلت الزيادة في سعر المازوت إلى 1400 ليرة، وانخفض سعر أنبوبة الغاز 300 ليرة لتسجل 25200 ليرة.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة في توفير الوقود بالمحطات نتيجة الأزمة الاقتصادية، فضلا عن اختلاف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، حيث يصل سعر الصرف الرسمي إلى 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بينما تجاوز سعر الصرف السوق غير الرسمية حاجز الـ 13500 ليرة للدولار الواحد.

وتشهد لبنان انفراجه في عدد من الأزمات أبزرها توفير الوقود اللازم لتشغيل مؤسسة كهرباء لبنان ووضع خطة لرد أموال الموديعين بالبنوك بعد قرابة عام ونصف من تجميد حساباتهم بالعملة الأجنبية.