بـ«كمين مزيف».. اثنان ينتحلان صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات المارة بالبساتين

تمكّنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، خلال تفقدها الحالة الأمنية من ضبط شخصين، بسبب استيقاف المارة وتفتيشهم منتحلان صفة رجال شرطة، وبحوزتهما (مبلغ مالي – سلاح أبيض- بطاقة رقم قومي باسم أحد الأشخاص) وبصحبتهما المجني عليهم 3 أشخاص.

وبسؤال المجني عليهم أقرّ أحدهم بأنَّه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهمان بإستيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنَّهما رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم وإستوليا منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما.

وبمناقشة باقي المجني عليهم قررا بأنَّهما حال سيرهما بمحل البلاغ مستقلان مركبة توك توك قيادة أحدهما قام المتهمان باستيقافهما وتفتيشهما عقب إيهامهما بأنهما رجال الشرطة، واصطحابهما معهما بالمركبة المشار إليها بدعوى المرور بدائرة القسم.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليهم أيداها، كما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستيلاء على متعلقات المجني عليهم، وأقرّا بأنَّ بطاقة الرقم القومي المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي.