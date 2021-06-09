«تقنية البيوتكنولوجي».. سر ارتفاع سعر الحقنة العلاجية للطفل رشيد

حالة واسعة من التعاطف امتلأت بها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، دعمًا لحالة الطفل رشيد ياسر، البالغ من العمر سنة و9 أشهر، الذي بدأت معاناته مع مرض ضمور العضلات الشوكي SMA حين كان في عمر 5 أشهر، وتصدر هاشتاج «#انقذوا_رشيد»، منصات التواصل الاجتماعي، عقب رسالة من والدته السيدة هدى حسن، طلبت فيها من الدولة إنقاذ ابنها.

وترجع قصة الطفل رشيد، حين كتبت والدته «هدى» عبر حسابها على فيس بوك، تفاصيل إصابته بمرض جيني نادر يعرف بـ«ضمور العضلات الشوكي»: «رشيد ابني تم تشخيصه مؤخرا بمرض جيني نادر اسمه ضمور العضلات الشوكي Spinal Muscular Atrophy معروف بـSMA ونسبة انتشاره 1:10000 في الأطفال».

وتابعت والدته في الاستغاثة الإلكترونية: «الحل الوحيد هو حقنة اسمها Zolgensma بس للأسف الحقنة دي هي أغلى حقنة في العالم تكلفتها 2.1 مليون دولار (حوالي 35 مليون جنيه مصري) ومن أهم شروطها إن الطفل ياخدها قبل ما يتم سنتين»، ما أثار التساؤل بشأن سر ارتفاع سعر الحقنة العلاجية وكيفية الحصول عليها.

التقنية المستخدمة لتصنيع حقن الضمور الشوكي

الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد جمعيات المستثمرين، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، فسّر في بداية حديثه لـ«الوطن» سبب ارتفاع ثمن الحقنة العلاجية الخاصة ببعض الأمراض منها ضمور العضلات الشوكي، قائلا إنّ تلك الحقن يتم تصنيعها بواسطة التقنية الحيوية أو التكنولوجيا الحيوية «البيوتكنولوجي»‏، وهي تقنية عالية الجودة وعالية الثمن مستندة على علم الأحياء، إلى جانب تكلفة اختراعها العالية.

إنتاجية حقن الضمور الشوكي

وتتسم تلك الحقن العلاجية بحجم إنتاجية قليل جدا، حسب الحاجة وحسب الطلب عليها، ومن هنا تبدأ الشركات المصنعة لها رفع أسعارها لتعويض تكلفة إنتاجها واختراعها، بحسب قول الدكتور محيي حافظ، وإن كان هناك بعض المبالغة في تلك الأسعار، بحسب وصفه.

كيفية استيراد حقن الضمور الشوكي

وفي مصر يتولى الوكيل الخاص بالشركات المصنعة لتلك الحقنة استيراد الكمية المطلوبة حسب الحاجة فقط: «الوكيل بيستورد حسب الحالات المطلوبة وميقدرش يجيب كميات كتير عشان ممكن تتعرض لانتهاء الصلاحية وبالتالي هيتحمل خسارة مادية باهظة»، بحسب قول عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية.

وعن إمكانية توفير الحقن العلاجية باهظة الثمن بواسطة التأمين الصحي في مصر، أوضح حافظ أنّ التكلفة الباهظة تحتاج إلى تدخل وزاري، سواء من خلال وزيرة الصحة أو مجلس الوزراء، لأن تكلفتها تفوق طاقة التأمين الصحي.

فتح حساب للتبرع لدعم الطفل رشيد

وبعد ساعات قليلة من تداول قصة الطفل رشيد، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبادروا بالمساعدة عن طريق فتح حساب باسمه من أجل التبرع له، خاصة وأنّ أمامه فقط 4 أشهر للحصول على الحقنة العلاجية، والدواء المطلوب لحالته يؤخذ لمرة واحدة بالعمر قبل بلوغ الطفل المريض عامين.