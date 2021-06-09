السياحة: لجان سرية تكشف مخالفة 15 فندقاً و17 مطعماً لضوابط التشغيل

أعلنت وزارة السياحة والآثار إيفاد لجان سرية للمرور على المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها المستمر على التأكد من جودة الخدمة المقدمة بتلك المنشآت ومدي التزامها بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن هذه اللجان رصدت خلال عملية المرور والتفتيش مخالفة 25 فندقاً بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة و17 مطعماً سياحياً بالقاهرة لعدم التزامهم بالإجرءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة، لافتا إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية بغلقها لمدة أسبوع وغرامة 4 آلاف جنيه طبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكد العاصى أن هذه اللجان ستواصل بصفة مستمرة المرور على المنشآت الفندقية والسياحية لرصد أية مخالفات واتخاذ ما يلزم قانونا.