إصابة 5 اشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

أُصيب 5 اشخاص بسحجات وكدمات في انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم بسوهاج، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج العام، ورفع أثار الحادث من علي الطريق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بعد كارتة سوهاج اتجاه أسيوط بحوالي 5 كيلو، انتقل ضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من أبوالوفاء محمود محمد 69 سنة، مروه محمود أبو الوفاء 38 سنة، محمد أحمد عبد الحفيظ 3 سنوات، تيسير سعد عبدالسميع 54 سنة، مصابين بسحجات وكدمات، وأماني أبوالوفاء محمود 37 سنة مصابة بخلع في الكتف، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.