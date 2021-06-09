260 جهازاً تعويضياً وسماعة طبية للمرضى غير القادرين بسوهاج

أعلنت جمعية «الأورمان»، اليوم الأربعاء، عن تسليم 260 جهازاً تعويضياً وسماعة طبية لعدد من المرضى غير القادرين بقرى محافظة سوهاج، وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، ضمن الخدمات التي تقدمها الجمعية في المجال الطبي، لمساعدة غير القادرين ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، في بيان أصدرته الجمعية قبل قليل، أن جمعية الأورمان تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاماً، مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضة والأطراف الصناعية، مشيراَ إلى أنه أحد المشروعات التنموية للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية، وتحمل المسؤولية، دون أن يكون عبئاً على الآخرين.

وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الأورمان للفئات الأولى بالرعاية يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجاً، وخاصةً في صعيد مصر، وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية.

وعلى مدار السنوات السابقة، سلمت جمعية الأورمان نحو 12800 جهاز تعويضي، و5700 سماعه طبية، بتكلفة تقارب 34 مليون جنيه، وذلك إلى جانب تجهيز آلاف العرائس في مختلف المحافظات، وتقديم أجهزة حركية للمعاقين، ومساعدات مادية وسلع غذائية ولحوم، كما تم سقف عدد كبير من المنازل وتوصبل مياه الشرب.