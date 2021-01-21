جمعية الأورمان توزع 55 «طن لحوم» بالقري الأكثر احتياجا في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن جمعية الأورمان بدأت توزيع 55 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع الوحدات المحلية التسع بجميع قري المحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره المحافظ، اليوم بديوان عام المحافظة للبدء في توزيع الدفعة الأولى على الأسر الأكثر احتياجا، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ربيع عبدالجليل مدير جمعية الأورمان بالمنيا.

وأشاد المحافظ بالدور التنموي والإنساني الذي تقوم به جمعية الأورمان من خلال دعم ومساندة كافة جهود التنمية وتحقيق حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، معربا عن شكره وتقديره للجمعية لدعمها المستمر لأهالينا في كافة المراكز، مؤكدا أن تلك الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح أن التوزيع هذا العام يتم بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة ويتم اختيار الأسر المستفيدة وفقًا لمعايير تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وقال ربيع عبدالجليل مدير فرع الأورمان بمحافظة المنيا، إن التوزيع سيجرى وفقا لكشوف أعدتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بالمراكز لاختيار الأسر التي تحتاج للدعم والرعاية لضمان العدالة والمساواة بين الجميع.

وكانت جمعية الأورمان نفذت (3600) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة المنيا، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، ويتم إجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

يشار إلى أن مكتب مشروعات الأورمان بالمنيا استطاع تيسير زواج (1250) فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

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