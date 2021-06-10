كسوف الشمس الحلقي.. حلقة النار تظهر لنحو 5 ساعات اليوم ولا ترى في مصر

يترقب العالم اليوم ظاهرة كسوف الشمس الحلقي التي تحدث مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442هـ، حسبما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وتظهر الشمس في هذه الحالة بمظهر يطلق عليه «حلقة النار»، عندما يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض، بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل، فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يُسمى بالكسوف الحلقي أو كسوف الشمس الحلقي الذي يظهر في صورة حلقة النار، ومن المقرر أن تستمر الظاهرة الفلكية لنحو 5 ساعات ولن ترى في مصر أو المنطقة العربية.

كسوف الشمس الحلقي

وتقول رايان ميليغان، محاضر في الفيزياء الفلكية بجامعة كوينز بلفاست، في تصريحات لها، إنه في كسوف الشمس الحلقي، بالكاد تتغير درجة الحرارة، وتظل الهالة مخفية خلف وهج ضوء الشمس، موضحة أنه سيكون هناك اليوم كسوف حلقي مرئي من أجزاء من شمال شرق كندا وغرينلاند وسيبيريا، وفي المملكة المتحدة وإيرلندا، سيشهد الناس كسوفا جزئيا للشمس، وسيحجب القمر نحو 35% من الشمس كما يُرى من إيرلندا الشمالية واسكتلندا، وستنخفض النسبة إلى نحو 20% في جنوب شرق انجلترا.

حلقة النار

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلن أنه سيشرق القمر وتغرب الشمس في نفس الوقت تقريبا، لذلك فإن الأول لن يكون مرئيا طوال الليل في السماء فيما يتعلق بظاهرة كسوف الشمس الحلقي.

وباختفاء القمر الذي لن يكون مرئيا، اليوم 10 يونيو، والذي سيحدث صورة أشبه بـ حلقة النار في السماء، فإن هذا الوقت يعد الأفضل في الشهر، لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة، مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن كسوف الشمس الحلقي المقرر حدوثه الريوم الخميس :

1- يمكن رؤيته في جميع مراحله في «شمال كندا وأقصى الشمال الشرقي لروسيا وجرين لاند».

2- لن يرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية بالكامل.

3- يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته، مدة قدرها 4 ساعات و59 دقيقة تقريبًا.

4- عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر نحو 94% من كامل قرص الشمس.

5- يُغطي الكسوف الحلقي مساحة عرضها 527.1 كم، وسيستغرق 3 دقائق و51 ثانية.

توقيتات الظاهرة

6- بداية الكسوف الجزئي 10:12:15

7- بداية الكسوف الحلقي 11:49:43

8- ذروة الكسوف الحلقي 12:41:51

9- نهاية الكسوف الحلقي 13:33:45

10- نهاية الكسوف 15:11:16