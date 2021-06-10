«حياة كريمة» تنقذ محصول مزارعي كفر الشيخ بتبطين الترع: هتوفر المياه

قبل عشرات السنين ارتفعت شكاوى الأهالي والمزارعين من وباء تحمله ترعة «السعادة»، التابعة لقرية منية المرشد بمحافظة كفر الشيخ؛ إذ باتت مرتعًا للحشرات بأنواعها كافة، يتضرر منها الكبير والصغير، وما أن أطلق الرئيس مبادرة تبطين الترع، حتى انطلقت أعمال الحفر وصب الخرسانة لتنفيذ المشروع الذي يساعد في تقليل الفاقد من المياه، وتعِدُ بحياة خالية من الأمراض والأوبئة لجيران تلك الترع.

تبطين ترعة السعادة في مركز مطوبس كفر الشيخ

ضمن مبادرة حياة كريمة، بدأت مديرية الري في محافظة كفر الشيخ، تبطين ترع قرى مركز مطوبس، ومن قبل أن يصل قطار التعمير إلى محافظتهم، عانى المزارع رجب السيد، أحد أهالي قرية منية المرشد، كثيرا من انقطاع المياه عن أرضه، ساعات طوال لم يجد فيها نقطة ماء عذب: «المياه كانت بتقطع عن الأرض ساعات كتير طول اليوم وأوقات المحصول بتاعنا كان بيتضرر من ده»، يقول المزارع الأربعيني في بداية حديثه لـ«الوطن» عن معاناته هو وفلاحي القرية في ري أراضيهم قبل تدخل مبادرة حياة كريمة.

بعد تدخل مبادرة حياة كريمة لتبطين الترع لم يعد مشهد انقطاع المياه عن أرض المزارع «رجب» موجودا: «الترعة دي كانت مليانة حشرات وبيطلع منها عقارب و تعابين بنخاف على بيوتنا منها دلوقتي هيكون فيها مياه نضيفة والمياه مش هتقطع عن محصولنا».

تبطين الترع ينقذ محصول المزارعين

«المحصول بتاعي كان بيتضرر من قلة المياه طول اليوم قبل كده لكن دلوقتي المياه هتكون موجودة طول اليوم مبتقطعش»، يقول المزارع محمود جمال، ابن القرية نفسها، في بداية حديثه لـ«الوطن» خلال لقائه على حافة ترعة مسجد السعادة بعد الانتهاء من أعمال التبطين الخاصة بها.

في السابق كان يخشى المزارع محمود على أطفاله من السير بجوار الترعة خوفًا عليهم من الحشرات الضارة التي تخرج منها، وبعد تبطينها وسيران المياه النظيفة بها لم يمنع أطفاله من اللعب بجوارها: «مبقتش أخاف على العيال والبركة في حياة كريمة»، بحسب وصفه.