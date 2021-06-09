استشاري صحة عامة: فيروس هانتا غير موجود بمصر.. وهذه أعراضه

قال الدكتور عبداللطيف المر استشاري الصحة العامة والأستاذ بكلية طب الزقازيق، إن هانتا Hanta Virus قديم ومنتشر منذ سنوات وليس فيروسا جديدا، ولا يوجد في مصر حاليا، مطمئنا المواطنين بأنه لا ينتقل من إنسان الى آخر.

الوفيات بسبب هانتا تصل إلى 30%

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعراض المرض شبيهة بالأنفلونزا ولكنها سريعا ما تصبح أكثر خطورة وتسبب مشكلات تنفسية ووفاة إذا لم يتم علاجها في وقت مبكر، مشيرا إلى أن المرض بسيط في حالاته الأولى ، ولكنه يصبح شديدا جدا ومهددا للجهاز التنفسي والقلب ويمكن أن تصل الوفيات الى 30٪.

أعراض الإصابة بمرض فيروس هانتا

وأضاف أن أعراض المرض تنقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى وفيها يعانى المريض من علامات غير محددة ومشابهة للإنفلونزا مثل: «حمى وقشعريرة ونوبات الصداع وأوجاع العضلات والقيء، أو الإسهال أو ألم في البطن».

وتابع: «المرحلة الثانية وتبدأ بعد فترة تتراوح ما بين 4 إلى 10 أيام ومن أهم علاماتها السعال الذي ينتج عنه إفرازات وضيق التنفس وتراكم السوائل داخل الرئتين وانخفاض ضغط الدم وانخفاض كفاءة القلب».

أسباب الإصابة بفيروس هانتا

وأشار إلى أن أسباب المرض ترجع إلى وجود أنواع معينة من القوارض وهي الحامل الرئيسي للفيروس ومن أهمها الفأر الغزال والفأر أبيض الذيل، وفأر القطن وفأر الأرز، لافتا إلى أن فيروسات هانتا تنتقل إلى الناس عن طريق الفيروسات الموجودة في فضلات القوارض المصابة أو البول أو اللعاب، أو عندما يخرج الفيروس في الهواء، وخاصة عند التنظيف بالمكنسة.

فيروس هانتا لا ينتقل من إنسان لآخر

وحول انتقال الفيروس من شخص لآخر قال «المر»: «غالبا لا ينتقل الفيروس من شخص الى أخر، ولكن ثبت انتقاله في حالات نادرة».

عوامل خطر

ولفت إلى أن عوامل الخطر هي المناطق الريفية وخاصة منازل العمال أو الفلاحين المرتبطين بالقوارض وتنتشر بصفة أكثر في أمريكا وآسيا، وأيضا في حالات فتح وتنظيف المباني أو الحظائر غير المستخدمة لفترة طويلة والتي تعيش بها الفئران، وخاصة في السندرات أو غيرها من المناطق غير المأهولة والمنازل التي تنتشر بها القوارض.

طرق الوقاية

وأكد أن أهم طرق الوقاية مكافحة القوارض هي العامل الأهم للوقاية من المرض والنظافة الشخصية، وحفظ الطعام بما في ذلكَ أطعمة الحيوانات الأليفة في عبوات مقاوِمة للقوارض واستخدام الكحول أو المطهرات المنزلية أو المواد المُبيضة التي تقتل هذا الفيروس.

وللإطلاع على تفاصيل طرق الوقاية أضغط هنا