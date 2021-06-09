تسجيل أول إصابة بفيروس «هانتا» القاتل بالولايات المتحدة

أعلنت ولاية ميشيجن الأمريكية، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «هانتا» القاتل، وهو مرض تنفسي قاتل يصيب البشر من خلال ملاسمة القوارض المصابة.

وذكر مسؤولو الصحة في ولاية ميشيجن، أنّ امرأة في مقاطعة واشتناو دخلت إلى المستشفى، وهي تعاني من مرض رئوي خطير تبين أنّه فيروس هانتا.

ورجح هؤلاء أن تكون السيدة أُصيبت بالفيروس عندما كانت تنظف مسكنا غير مأهول يحتوي على علامات تظهر إصابة قوارض بالفيروس.

ومنذ يناير 2017 وحتى الآن، جرى الإبلاغ عن 728 حالة إصابة بهذا الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأت طواقهما الطبية مراقبته منذ 1993، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتسجل ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أكبر عدد من الإصابات، حيث بلغ عددها 109، تليها كولورادو بـ104 وأريزونا بـ78، وكاليفورنيا بواقع 61 وتكساس بـ45.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنّ الإصابة بهذا الفيروس ليست مقصورة بلمس القوارض، فقد ينتقل الفيروس إلى البشر من خلال الهواء الملوث بالفيروس من فضلات القوارض، أو إذا لمس شيئا ملوثا ببول القوارض أو لعابها، موضحة أنّ الإصابة واردة أيضا حال تناول طعام ملوث بفضلات القوارض المصابة.

وقالت المسؤولة الصحية في ولاية ميشيجن، جوني خالدن، إنّ أي شخص يتعامل مع القوارض التي تحمل فيروس هانتا معرض لخطر الإصابة به.

وينتشر هذا الوباء بين الفئران ذات الأقدام البيضاء ولا يمكن أن ينتقل بين إنسان وآخر، مثلما هو الحال في فيروس كورونا المستجد، لكن الإصابة به مميتة، فنحو 40% من الذين تصلهم العدوى يموتون بسببه.

وتظهر أعراض الإصابة بفيروس «هانتا» الرئوي بين أسبوع إلى 8 أسابيع من التعرض للفيروس، ومن أعراضه الإعياء والحمى والصداع والغثيان.