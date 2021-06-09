بنك HSBC يعلن حاجته لشغل وظائف شاغرة.. الشروط والمهارات المطلوبة

أعلن بنك HSBC، عبر الحساب الرسمي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي Linkedin، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بالقاهرة وحلوان والإسكندرية.

وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف والمؤهلات المطلوب توافرها في المتقدمين، وذلك على النحو التالي:

Customer Service Executive

وحدد البنك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة على النحو التالي:

- إجادة اللغة الإنجليزية والتحدث بطلاقة.

- القدرة على كتابة الرسائل والتقارير التجارية.

- أن يكون للمتقدم مهارات محادثة جيدة لجذب انتباه العميل عبر الهاتف.

- القدرة على فهم وتفسير البيانات الرقمية.

- أن يكون لديه الحد الأدنى من المعرفة الأساسية بالكمبيوتر.

- أن يكون لديه المرونة في العمل بنظام الورديات.

- على أن يكون العمل بدوام كامل في القاهرة.

Trader Assistant

وحدد بنك HSBC الشروط الواجب توافرها على النحو التالي:

خبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل.

أن يكون لديه العلم بمنتجات البنك.

أن يكون قادرا على متابعة الصفقات التي لم يتم تنفيذها.

على أن يكون العمل بدوام كامل في حلوان.

Assistant Relationship Manager - Business Banking

وحدد البنك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظيفة ما يلي:

القدرة على التخطيط والتنظيم.

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل.

أن يكون لديه القدرة على التأثير على الآخرين.

أن يكون لديه القدرة على التخطيط والتنظيم.

على أن يكون العمل بدوام كامل في حلوان.

SMEs Relationship Manager

وتمثلت الشروط المطلوبة في التالي:

خبرة سنتين على الأقل في مجال العمل.

القدرة على التنظيم والتخطيط.

إجادة مهارات التواصل.

أن يكون لديه مهارات التعامل مع الآخرين.

القدرة على حل المشكلات.

على أن يكون العمل بدوام كامل في الإسكندرية.

CDD Analyst

وحدد بنك HSBC الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على النحو التالي:

القدرة على العمل تحت ضغط.

الحصول على درجة علمية مناسبة لطبيعة العمل.

إجادة مهارات التواصل.

القدرة على تحقيق معرفة قوية بمنتجات البنك.

على أن يكون العمل بدوام كامل في القاهرة.

ويمكن التقدم للوظائف من خلال الحساب الرسمي للبنك على موقع لينكد إن.