لارا إسكندر تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم كيرة والجن

تستعد الفانة لارا إسكندر لتصوير باقي مشاهد فيلمها الجديد «كيره والجن» مع النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز.

وكشفت لارا إسكندر عن هذا الأمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلة: «بالفعل انتهيت من تصوير عددا من المشاهد الخاصة بمشاركتي في فيلم كيره والجن، ويتبقى لي عدة مشاهد ستصور قريبا».

وأوضحت الفنانة، أن «كورونا كانت السبب وراء توقف تصوير العمل، لكن سيستأنف مرة أخرى خلال الأيام المقبلة»، مؤكدة أنها سعيدة للغاية بالمشاركة في هذا العمل المهم، مشددة على ثقتها أنه سيحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور.

أما عن مشاركتها للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، فقالت: «شرف لأي فنان أن يقف بجانب نجمين زي أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وأنا سعيدة جدا إن كان ليا نصيب إني أكون معاهم في الفيلم دا».

وأكدت الفنانة لارا اسكندر أنها بالفعل تقابلت معهما داخل اللوكيشن، وتلقت كثير من الدعم منهما.

فيلم كيره والجن

يذكر أن فيلم كيره والجن هو بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبرى وروبي وأحمد مالك وأمينة خليل وأسماء أبو اليزيد وعارفة عبدالرسول وعلي قاسم وهدى المفتي، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

يذكر أن الفنانة لارا اسكندر كانت قد شاركت مؤخرا في «إيفنت» الفاشون والموضة، التي أقامته في مدينة الشيخ زايد، وانطلق لمدة 4 أيام.

وشارك في الإيفنت أيضا عدد كبير من النجوم، منهم يسرا ونيللي كريم ودرة وسيرين عبدالنور وناهد السباعى وريهام حجاج ودينا ورامى عياش وراغب علامة، وغيرهم من الفنانين.