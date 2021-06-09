بسبب السحر.. القصة الكاملة لقتل وكيل مدرسة وحرق جثته في سوهاج

استيقظ مبكرا بعد أن عقد العزم وبيت النية علي قتل وكيل مدرسة بدائرة مركز أخميم في محافظة سوهاج، معتقدًا أن الخلافات بينه وبين زوجته سببها وكيل المدرسة الذي تربص له بالسحر ، بحسب قوله في التحقيقات.

استقل أمين المعمل بمدرسة حكومية، مركبة «توك توك»، وسار بها في شوارع مدينة اخميم، علي قارعة الطريق انتظر قدوم وكيل المدرسة، وبعد أن شاهده يسير في الشارع صدمه من الخلف بمركبته وسدد له ضربة في الرأس بساطور، وسكب البنزين علي الجثة وأشعل فيها النيران وتركها وانصرف دون أن يشاهده احد، إلا أن جهود رجال المباحث توصلت إليه وألقي القبض عليه، واعترف بجريمته تفصيليا.

مشاحنات في العمل ونقل الي خارج المدرسة

اشتدت الخلافات بين وكيل المدرسة، وأمين المعمل المدعو «خ.ع»، 48 سنة، فهم علي خلاف بشكل يومي، علي إثر ذلك قام وكيل المدرسة بنقل أمين المعمل لمدرسة أخرى بعيدة عن منزله مما ولد حقدا ونارا بداخله لا تنطفئ، وبدأت الخلافات أيضا مع زوجته ووصلت إلى طبها الطلاق.

بدأ أمين المعمل في البحث عن الأسباب التي أدت الي دخوله في دوامة من المشاكل، وعرف طريق الدجالين والمشعوذين، الي أن تم إخباره من قبل أحد الدجالين بأن 48 «ي.ف»، 53 سنة، وكيل المدرسة، هو من عمل له سحر سفلي، ليدمر حياته، وتوجه علي الفور لوكيل المدرسة ليواجهه بما عرفه من الدجال لكن الأخير انكر، واتهمه بأنه مريض نفسيا، أو به مس من الجن.

حياة امين المعمل ازدادت سوءا مع زيادة المشاكل مع زوجته، وكل ما يجنيه من أموال يذهب به الي المشعوذين عله يجدا حلا لمشكلته، إلا ان زوجته أصرت علي طلبها الطلاق، فقرر ان ينهي حياة وكيل المدرسة بسبب ما يعتقده بأنه وراء عمل سحر له.

«ساطور وتوك توك وجركن بنزين».. أدوات الجريمة

وضع أمين المعمل عدة خطط عدة لقتل وكيل المدرسة، إلا أنه استقر على أن ينتظر في الشارع الذي يسير منه المجني عليه، لأنه يخلوا من المارة في ساعات الصباح الأولى، أثناء توجهه إلى عملة مبكرا، وأعد العدة ليتخلص منه بعد أن أحضر مركبة «توك توك» قادها بنفسه، وساطور، وجركن بنزين.

انتظر الجاني علي ناصية الشارع الذي يسكن به المجني عليه، وعندما سار من أمامه أدار محرك التوك توك وانطلق مسرعا نحوه من الخلف واصطدم به بقوة ليسقط وكيل المدرسة علي الأرض، وقفز أمين المعمل من مركبته ليسدد له ضربة بساطور في الرأس، ثم سكب عليه جركن البنزين، وأشعل النيران في الجثة وغادر المكان دون أن يشاهده أحد، وأعتقد انه سينجو بفعلته، لكن الشرطة ألقت القبض عليه بعد ارتكابه للجريمة بساعات.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه ارتكب الجريمة بعد أن دمر المجني عليه حياته بسبب أعمال السحر والشعوذة، وأجرى المتهم معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب للجريمة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.