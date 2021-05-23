حورية فرغلي: اتعملي سحر من 5 سنين بالمرض.. وحجيت 7 مرات

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن حالتها الصحية حاليا باتت أفضل مما كانت عليه من قبل، حيث إنها حاليا بدأت في الظهور بعدد من البرامج التلفزيونية وعرض عليها الكثير من الأفلام والمسلسلات: «أنا بقراهم دلوقتي، والشغل وحشني جدا وعايزة أشتغل وجوايا قوة كبيرة عايزة أطلعها، الحمد لله زي ما أكون موت وحييت تاني الحمد لله».

من 5 سنين الموضوع اتعملي سحر وانتهى واتفك

وأضافت «فرغلي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن فتاة استخدمت السحر ضدها بالمرض وأشياء أخرى، ولكنها لا تعلم من هي تلك الفتاة، «الكلام ده كان من 5 سنين الموضوع انتهى واتفك، ومحبتش أعرف هي مين وحجيت 7 مرات ومقربة جدا من ربنا وبحاول أحافظ على نفسي على قد ما أقدر».

أمينة خليل قريبتي من والدتي.. كنت متخيلة إننا هنبقى قريبين

وأوضحت أن الفنانة أمينة خليل قريبتها من طرف والدتها ولكنهما ليستا مقربتين: «كنت فرحانة أوي إن فيه حد من العيلة في الوسط الفني، وكنت متخيلة إننا هنبقي قريبين من بعض ولكن ده محصلش، وهي مسألتش عليا وأنا تعبانة فأخدت على خاطري شوية وقولت إنها مش واخدة بالها».