المحافظ يتفقد مزرعة ومدينة رياضية بأسمنت أسيوط

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط زيارته التفقدية لمصنع شركة أسمنت أسيوط، يرافقه كارلوس جونزالز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «سيمكس»، المالكة للمصنع.

وتفقد المحافظ مزرعة المحاصيل والثروة الحيوانية والمدينة الرياضية لبحث سبل تفعيل المشاركة المجتمعية للشركة وبحث سبل تنمية الاستثمارات بالمحافظة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مزرعة الثروة الحيوانية للأبقار والأغنام ومزرعة الدواجن والتي تتميز بتطبيق تجربة الرعي المتنقل لزيادة انتاجية الحيوانات والحفاظ على جودة الأرض الزراعية مشيدًا بالأساليب العلمية التي يتم تطبيقها بالمزرعة لتصبح مزرعة نموذجية وتجربة رائدة سيتم تعميمها بمختلف مزارع المحافظة والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة وذلك تفعيلًا للمشاركة المجتمعية ثم التقى المحافظ بعض العاملين بالشركة حيث راقب مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم حفاظًا على سلامتهم.

وفى سياق متصل زار المحافظ المدينة الرياضية بالشركة والتي تتكون من فندق متميز وملاعب رياضية قياسية وحدائق طبيعية واستمع إلى شرح القائمين على المدينة الرياضية لمراحل التطوير بها والأنشطة الرياضية القائمة بها والتي تتضمن أكاديمية للتنس و6 فرق للناشئين في كرة القدم وفريق رياضي متميز يمثل الشركة في كافة البطولات ثم سلم رئيس مجلس إدارة الشركة درع الشركة وشارة فريق كرة القدم وقميص الفريق تقديرًا لجهود المحافظ ودعمه للأنشطة الرياضية بالمحافظة وتكريم المتميزين رياضايًا والمواهب الشابة بصفة مستمرة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الزيارة – على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية للشركات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بالمحافظة لدعم خطط التنمية المستدامة وبرامج التنمية الحقيقية التي تتم على أرض المحافظة وخاصة المبادرات الرئاسية «حياة كريمة»، ومبادرة تطوير الريف المصرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية في كافة المجالات معلناً تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات للشركات العاملة بالمحافظة لزيادة الاستثمارات وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار كارلوس جونزالز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط «سيمكس»، أن الشركة تنفذ برامج مستمرة للمشاركة المجتمعية ودعم قطاعات الصحة والتعليم ومشروعات الرصف وتأهيل وصيانة الطرق بالمحافظة ايمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية ودعم برامج وخطط التنمية بالمحافظة لافتًا إلى أن مصنع اسمنت أسيوط ينتج حوالي 3.5 مليون طن سنوياً ويعمل به ويعمل به أكثر من 2500 عامل مصرى وقد احتل المركز الأول عالمياً للمرة الثانية على التوالى كأفضل مصنع للاسمنت علي مستوي مصانع سيمكس العالمية من حيث الجودة موجهًا الشكر للأيدى العاملة المصرية بالمصنع والتي ساهمت في زيادة الاستثمارات وارتفاع مكانة الشركة عالمياً.

يذكر أن سيمكس هي شركة عالمية لمواد البناء تعمل على بناء مستقبل أفضل من خلال المنتجات والحلول المستدامة وتعزيز إستخدام الوقود البديل القائم على تدوير المخلفات وتتواجد سيمكس فى مصر منذ عام 1999 بعد أن إستحوذت على مصنع أسمنت أسيوط وتمتلك سيمكس كيان إقتصادي متعدد الأنشطة في محافظة أسيوط إذ تقدم سيمكس حلول الأسمنت والخرسانة الجاهزة والركام والتحضر العمراني من خلال مصنع الأسمنت ومحطات الخرسانة الجاهزة كما كانت الشركة في الطليعة بتقديم منتجات صديقة للبيئة في عام ٢٠١٨ بالإضافة إلى أنشطة نادي ومزرعة وفندق أسمنت أسيوط والتي تدار بأيدي أبناء المحافظة.