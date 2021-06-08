محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمركز القوصية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مسار رحلة العائلة المقدسة ودير المحرق بمركز القوصية، للوقوف على أعمال التطوير للمسار والمحطات والمواقع الأثرية، ضمن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات الرحلة المقدسة التي بلغت 25 موقعا على مستوى الجمهورية من بينها محطتين هامتين وهما «الدير المحرق بالقوصية، ودير العذراء بدرنكة بمركز أسيوط»، داخل نطاق المحافظة وتنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد.

رافقه خلال الجولة، اليوم، عثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية والأب ماكسيموس المحرقي والأب يسطس والأب أنانسيوس والأب أولوجيوس.

بدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها من تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والطريق المؤدي إلى الدير المحرق بقرية مير التابعة لمركز القوصية وتابع ما تم تنفيذه خلال المرحلة الحالية والتي تتضمن إنشاء 3 بوابات وتطوير لأخرى فضلاً عن اللوحات الارشادية والمعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة والبالغ عددها 34 لوحة ارشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة وبرجولات خشبية وغيرها من أعمال التطوير. كما زار المحافظ ومرافقوه الدير المحرق والتقى عدد من القساوسة والرهبان ومسئولي الدير.

واستمع إلى شرح مفصل منهم عن الدير وتاريخه والأماكن الأثرية والتاريخية به ومنها الحصن الأثرى وأقدم كنيسة والدير المحرق بموقعه المتميز حيث يقع في منتصف أرض مصر تمامًا من جميع الإتجاهات ويعتبر الدير الوحيد الذي مكثت به العائلة المقدسة أطول فترة بلغت حوالي 6 أشهر و10 أيام خلال رحلتها مطالبًا بضرورة تنفيذ الأعمال والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع مراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات اللازمة لأعمال التطوير للحفاظ على القيمة التاريخية والدينية لتلك الأماكن.

وأشار المحافظ إلى توفير جميع الخدمات والمرافق لتلك المحطات ورصف الطرق المؤدية إلى المزارات الدينية والأماكن الأثرية الهامة وإزالة جميع الإشغالات على الطرق الرئيسية والفرعية بإعتبارها أماكن ذات قيمة تاريخية ودينية كبيرة ومقصد للسياح والحجاج المسيحيين من جميع أنحاء العالم مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من تلك الأماكن السياحية الهامة والترويج السياحي لها.

من جهة أخرى، أجرى محافظ أسيوط جولة تفقدية بالمرحلة الأولى لمحور ديروط على النيل بتكلفة إجمالية 1.7مليار جنيه وذلك للاطمئنان على سير العمل .

وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل للمشروع التنموى وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها خاصة وأن العمل جاري على قدم وساق للالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة للمشروع لافتاً إلى تنفيذ المشروع طبقاً لأعلى المواصفات القياسية والجودة العالمية خاصة وأن المحور يعتبر أحد ركائز الأساسية في التنمية التي تساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي الغربي عابراً نهر النيل وسكة حديد «القاهرة - أسوان».