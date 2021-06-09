مدير ترميم آثار «المصري الكبير»: نعمل ليلا ونهارا لإنهاء الإنشاءات

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير إن سيناريو العرض للمتحف المصري الكبير موضوع طبقا لحقب زمنية معينة يشرف عليها مجموعة وأساتذة متخصصون جدا في الحضارة المصرية القديمة، ويتابع العرض والأعمال أسبوعيا الدكتور خالد العناني وزير الآثار ويضع بعض اللمسات والتعديلات التي تثري العرض المتحفي، مشددا على أن إنشاءات المتحف تجري على قدم وساق والعمل مستمر ليلا ونهارا، حتى يتم الانتهاء من المبنى العملاق الذي سيكون واحدا من أفضل المباني التي تحتوي على مركبي الملك خوفو الجاري ترميمها وتغليفها ونقلها في حدث عالمي، يضاهي كل الأحداث العالمية الموجودة، والمركب الثانية هي مركب الملك خوفو التي تتم الآن عملية استخراج وترميم وإعادة تجميع المركب مرة أخرى.

وأضاف مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير خلال حديثه مع شيرين مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» أن المتحف المصري الكبير سيتفرد بأشياء لم تكن موجودة في أي متحف على مستوى العالم، وهي غير موجودة في أي متحف على مستوة العالم، وهي مسلة الملك رمسيس الثاني والعمل كله كان بأيادي مصرية خالصة، سواء الفكرة والتصميم والإنشاءات والترميم.

وتابع أن فكرة اللواء عاطف مفتاح كانت أن يقيم أول مسلة معلقة أمام الوجهة الرئيسية، مشددا على أن فكرة الدرج العظيم غير موجود بالعالم كله أن يحوي هذا القدر من الآثار الرائعة التي تبدأ من عصر ما قبل الدولة القديمة والعصر اليوناني الروماني.

وأشار مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير إلى قاعتي الملك توت عنخ آمون واحدة من أفضل قاعات العرض، تحتوي على كنوز لملك، وهي عبارة عن مجموعة تزيد عن 5600 قطعة، بالإضافة لمراكب الملك خوفو غير الموجودة في متحف من متاحف العالم.