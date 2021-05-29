تفاصيل حدث عالمي جديد لنقل قطع أثرية إلى المتحف المصري الكبير

كشف مصدر بالمتحف المصري الكبير، عن الموعد النهائي وإجراءات نقل قطع أثرية وقناع يعد أهم قطعة أثرية ذهبية في العالم، حيث يجرى حاليا الإعداد لحدث سيكون هو الأهم ولن يقل أهمية عن موكب المومياوات الملكية، سيشهده العالم قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير لنقل القطع الذهبية إلى المتحف، ومنها الحلي والقناع ومجموعة توابيت.

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»: «نقلنا بالفعل 5400 قطعة أغلبها من المتحف المصري بالتحرير، وبعضها من الأقصر، ومتبقي قطع بسيطة حالتها جيدة جدًا ولا تحتاج لترميم، وهي القطع المتبقية بالمتحف المصري بالتحرير بناء على تعليمات وزير الآثار، للإبقاء على قطع الفرعون الرئيسية، وإعطاء الفرصة للزائرين برؤيتها بدلًا من تركها في معامل الترميم بالمتحف الكبير».

كم قطعة وصلت للمتحف المصري الكبير حتى هذه اللحظة؟

وتابع: «نجحنا بحمد الله في نقل 55 ألف قطعة أثرية حتى الآن من مختلف المحافظات، فمنها ما جاء من الأقصر وتل بسطي والمنيا، بما فيها الآثار الثقيلة التي يتراوح أوزانها ما بين طن وحتى 25 طنًا».

واستطرد قائلا: «انتهينا من نقل كامل آثار الدرج العظيم البالغ عددها 72 قطعة أثرية، وتمّ بالفعل رفع وتثبيت 56 قطعة، ولم يتبق سوى 16 قطعة بمعامل الترميم بالمتحف جاهزة للرفع لتلحق بباقي القطع، ويكتمل المشهد الذي وضع له سيناريو عرض متحفي متفرد يدور ضمن 4 موضوعات مهمة، الأول سيعرض على بداية الدرج ويجسد الصورة الملكية، من خلال عرض تماثيل كاملة ونصفية ضخمة لملوك وملكات من العصر المبكر وحتى العصر اليوناني الروماني، فيما يصوّر الموضوع الثاني مفهوم العبادة عند المصري القديم عن طريق عرض العناصر المعمارية الخاصة بتخطيط المعابد خلال الدولة القديمة، والوسطى، والحديثة والعصر المتأخر، ويتناول الجزء الثالث من الدرج العظيم فكرة تمثيل الملوك وعلاقتهم المعبودات المختلفة من خلال عرض مجموعات من التماثيل بأحجام متفاوتة تصوّر الآلهة منفردة، أو مجتمعة برفقة الآلهة، إضافة إلى تمثيل الملوك في أثناء تأديتهم للطقوس والشعائر الدينية والطقسية أمام الآلهة أو الملوك في الهيئة الأزويرية».