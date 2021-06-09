قرعة إلكترونية لتخصيص 64 وحدة سكنية لمستحقيها بمدينة 6 أكتوبر

أجرت محافظة الجيزة بمقر مديرية الإسكان القرعة الإلكترونية لتخصيص 64 وحدة سكنية من الوحدات المتبقية من المرحلة الأولى والثانية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، التي تم الاعلان عنها مسبقا.

وأكد بيان للمحافظة، اليوم، سحب أكثر من 3 الاف استمارة من المواطنين الراغبين فى التقدم للحصول على الوحدات السكنية، وبلغ عدد المتقدمين الذين سددو بالفعل مقدم الحجز 1203 مواطنين، وعدد المواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط 1068 مواطنا .

و تم تنفيذ القرعة الإلكترونية تطبيقاً للإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع فى ظل المجهودات التى تنفذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا من خلال الاعتماد على الخدمات الرقمية أونلاين لتقليل التكدس والزحام في المصالح الحكومية والأماكن العامة.

تم إجراء القرعة في حضور لجنه ضمت أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية وبنك الاسكان والتعمير ومديرية الإسكان بالجيزة وعضو من مجلس النواب، وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة والمحددة لذلك، وشهدت القرعة الالكترونية تحديد أسماء الفائزين ورقم العقار والوحدة السكنية التى تحددت لكل فائز والبالغ عددهم 64 مواطنا.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن من لم يوفقهم الحظ فى القرعة، من حقهم التوجه لإسترداد المقدم المدفوع وذلك من خلال الفرع الذى تم سداد مقدم الحجز به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4/7/2021 حتى الخميس الموافق 29/7/2021 خلال أيام العمل الرسمية علماً بأنه تم استبعاد من لم تنطق عليهم شروط المشروع من دخول هذه القرعة، فقا للإجراءات القانونية واللوائح المحددة لذلك.