رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 10-6-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:03 ص | الخميس 10 يونيو 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور يمكن الاعتماد عليه لكن أبرز عيوبه حب التملك، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

كسوف الشمس في منزلك الثاني وتجد أن هناك قضايا مهنية ومالية تشغلك وعليك أن تدرس جيدا خطواتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وتعلّم كيف تدرس المعطيات بهدوء.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأربعاء 9-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 9-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 9-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 9-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي