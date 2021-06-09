حظك اليوم الأربعاء 9-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتحلى بالصبر، كما أنه غامض لا يكشف عن طبيعة شخصيته بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

كسوف الشمس في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بتحسن طاقتك وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ينفعك اليوم تنظيمك لوقتك وجهودك وتشعر بسعادة عاطفية وعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.