حظك اليوم الخميس 10-6-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان متقلب المزاج ومتشائم، وأبرز مميزاته القدرة على الإقناع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

كسوف الشمس في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك وابتعد عن الأضواء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك بعدم الإصرار على موقفك كي لا تثير الأجواء ضدك وعليك أن تكون مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.