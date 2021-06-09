في زيارته لجامعة الأزهر.. سفير الإمارات بالقاهرة: أنتم قبلة العلم

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، فى مكتبه بإدارة الجامعة بمدينة نصر، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجميع السفارات المعتمدة لدى مصر، وتأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف.

العلاقات بين مصر والإمارات

ورحب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بالسفير الإماراتى والمرافقين له في رحاب الجامعة، مؤكدًا أن الزيارة تعد ترجمة حقيقية وتأكيدًا على عمق العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن التعاون دائم ومستمر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في عدة مجالات، منها: احتضان أبوظبي لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها كل من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان في فبراير 2019.

وتابع: «نجد الدكتور رشاد سالم، الأستاذ بجامعة الأزهر، رئيسًا لجامعة الشارقة على مدار عدة سنوات، والدكتور عبد الحكيم الشرقاوي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، إضافة إلى التعاون في مجال تحدي القراءة، وأيضًا تعاون مع جامعة رأس الخيمة في مجال الطب، بجانب التعاون في مجال تأليف ومراجعة المناهج الدراسية في مرحلة التعليم قبل الجامعي من قبل أساتذة جامعة الأزهر».

ومن جانبه أعلن الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ترحيبه بالتعاون بين الجامعات الإماراتية، وجامعة الأزهر؛ بوصفها قبلة العلم وكعبة العلماء.

امتحانات جامعة الأزهر

وفى سياق آخر، قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجولة تفقدية بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة أشاد رئيس الجامعة بمستوى النظافة والنظام داخل الكلية، حيث وقف على مدى تطبيق والتزام الكلية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بجانب الوجود الطبي على مدار الساعة.