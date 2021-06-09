«ثلاثيني البورصة» يستعيد مستوى 10 آلاف نقطة وسط مشتريات محلية وأجنبيه

اختتمت مؤشرات بورصة مصر تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، داخل المنطقة الخضراء، حيث أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعاً بأكثر من 0.7%، بدعم من عمليات شراء محلية وأجنبية.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» جلسة اليوم على ارتفاع عند مستوى 10042.18 نقطة بمكاسب 0.79% نقطة، ليستعيد مستوى 10 آلاف نقطة بعد أن أغلق جلسة أمس، عند 9963.91 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.24%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2383.5 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.3%، لينهي التعاملات عند مستوى 3334.56 نقطة.

وصعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.4%، مغلقا الجلسة عند 2263.19 نقطة، بينما بلغت قيم التداولات 4 مليارات جنيه، من خلال التداول على 533.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 50.639 ألف صفقة.

وتم التداول على 191 سهما خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع 111 سهما، فيما انخفض 45 سهما، واستقرت 35 سهما دون تغيير.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدر سهم «الصناعات الكيماوية المصرية - كيما» على رأس الارتفاعات بنسبة 10% ليبلغ مستوى 4.07 جنيه، تلاه سهم «الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية » بنسبة 8.14% عند سعر 18.59 جنيه، ليحل بالمركز الثالث سهم «الشرقية الوطنية للامن الغذائي» مرتفعا بنحو 7.5% بالغا مستوى 1.189 جنيه.

وجاء سهم «بنك الشركة المصرفية العربية الدولية» الأكثر انخفاضا، بنسبة 9.8% ليتراجع عند سعر 3.79 جنيه، تلاه سهم «الحديد والصلب المصرية » بنسبة 4.96% عند مستوى 2.49 جنيهات، وحل ثالثا سهم «الاهرام للطباعة و التغليف» بنسبة 4.55% متراجعا عند مستوى 11.54 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، فقد اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 15.3 مليون جنيه للمصريين و42.5 مليون جنيه للأجانب، و اتجهت تعاملات العرب للبيع بصافي 142.43 مليون جنيه.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم مرتفعا عند مستوى 643.925 مليار جنيه، بمكاسب 5.3 مليار جنيه.