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محمود مسلم

«نصفها محلية».. الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

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أ ش أ
04:02 م | الأربعاء 09 يونيو 2021
فيروس كورونا

فيروس كورونا

سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس «كورونا»، جميعها في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، كما سجلت اللجنة، حسبما ذكرت وكالة «شينخوا» الصينية، 8 حالات إصابة جديدة وافدة من بينها، حالتان في كل من بكين وشانغهاي وسيتشوان، وحالة واحدة في كل من فوجيان وقوانغدونغ، بينما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض.

وأشارت لجنة الصحة الصينية، إلى أن إجمالي ما تم تسجيله من إصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ 91316 حالة حتى، أمس الثلاثاء، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من الإصابة بالفيروس 86267 حالة، وتوفي 4636 شخصًا نتيجة المرض.

 

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