الجامعة البريطانية تحصد المركز الأول في التصنيف العالمي للجامعات QS

تصدرت الجامعة البريطانية، الجامعات الخاصة بمصر في التصنيف العالمي للجامعات طبقاً لتصنيف «QS»، حيث جاءت الجامعة البريطانية في المركز 1001-1200 عالمياً، وذلك ضمن 13 جامعة فقط تم تصنيفها عالمياً من بين 80 جامعة في مصر.

وبينما حصلت الجامعة البريطانية في مصر على المركز الأول بين الجامعات المصرية الخاصة، في التصنيف العالمي QS، جاءت في المركز الرابع على مستوى جميع الجامعات المصرية، حيث تساوت في هذا الترتيب مع 5 جامعات أخرى، كما تقدمت الجامعة البريطانية للمركز 12 على مستوى جميع الجامعات في أفريقيا.

ومن جانبها قدمت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، التهنئة لرئيس الجامعة بالإنابة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، لحصول الجامعة على هذه المراكز المتقدمة، والتي جاءت نتاج عمل وجهد متواصلين، مؤكدة استمرار مجلس أمناء الجامعة، في دعم البحث العلمي المتقدم لما لذلك من عظيم الأثر في نهضة الأمم ورقي المجتمعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور يحيى بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الارتقاء والتقدم المستمر في التصنيف العالمي الذي تحققه الجامعة البريطانية في مصر سنوياً يعكس حرصها على التميز الأكاديمي بمختلف جوانبه وسعيها المستمر لتحقيق مكانة بحثية دولية تسهم في تعزيز جهود مجلس الأمناء الرامية لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ومعالجة القضايا والتحديات، وذلك تمشياً مع خطة الدولة وإستراتيجية مصر2030.

وأشار بهي الدين، إلى أن استمرار الجامعة البريطانية في تحقيق قفزات كبيرة ضمن التصنيفات العالمية في زمن قياسي، يعد دليل على التطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي بمصر في ظل المتابعة والاهتمام المتواصل من القيادة السياسية والتي تؤمن بأن الإستثمار في تطوير هذا القطاع الحيوي يسهم في تخريج وتأهيل أجيال من شباب الوطن على أعلى المستويات، وهو ما يعزز حركة النمو والتنمية مع ضمان الوصول للمكانة التي تليق بمصر في مجالات البحوث والابتكار.