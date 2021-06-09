تفاصيل الكتاب الدوري لامتحانات الثانوية.. تحرير محضر في هذه الحالة
كتب:
أميرة فكري
04:02 م | الأربعاء 09 يونيو 2021
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة أرشيفية
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الكتاب الدوري الخاص بالضوابط والقرارات المنظمة لامتحانات الثانوية العامة، المقرر أن تنطلق في 10 يوليو المقبل، وجرى توجيهه إلى مديريات التعليم بمحافظات الجمهورية كافة.
وتضمنت التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري الآتي: الإجابة على الأسئلة الإلزامية في البابل شيت لجميع الطلاب، التزام الطالب بتدوين بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت)، ويلتزم الطالب بتسليم ورقة الأسئلة والإجابة معا بعد نهاية الامتحان، ويتسلم الطالب الذي ليس بحوزته جهاز تابلت ورقة أسئلة وورقة إجابة (بابل شيت).
وأضاف الكتاب الدوري، أنّه جرى التشديد على الطلاب بتدوين نفس الرقم الكودي الموجود بورقة الأسئلة على التابلت لتظهر نفس الأسئلة، واختيار الطالب لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقده درجة السؤال، وحال عدم تسليم الطالب ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت)، يحرر محضر إثبات حالة ويرسب في هذه المادة حتى لو سجل الإجابات على التابلت.
وتابع الكتاب الدوري، أنّ الطالب يسجل الإجابة في البابل شيت، وعلى التابلت، وهذا اختياري، وإذا تعذر قراءة إجابة سؤال بورقة الإجابة (البابل شيت) بالماسح الضوئي أو العين المجردة يكون الرجوع لإجابة نفس السؤال على التابلت.
وجاء في الكتاب الدوري، أنّه جرى إتاحة امتحانات جميع المواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية- التربية الوطنية- الاقتصاد والإحصاء) لجميع طلاب المدارس الرسمية والخاصة وطلاب مدارس المكفوفين ومواد التربية الدينية والوطنية لطلاب مدارس المتفوقين وطلاب المدارس الدولية ومدارس النيل على موقع وزارة التربية والتعليم اعتبار من يوم السبت 3 يوليو، وتتولى تلك المدارس تجميع أوراق إجابات المواد غير المضافة للمجموع والتي تم الإجابة عليها في المنزل، وتسليمها للجان المراقبة المختصة وتقديرها باجتياز وعدم اجتياز.