تفاصيل الكتاب الدوري لامتحانات الثانوية.. تحرير محضر في هذه الحالة

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الكتاب الدوري الخاص بالضوابط والقرارات المنظمة لامتحانات الثانوية العامة، المقرر أن تنطلق في 10 يوليو المقبل، وجرى توجيهه إلى مديريات التعليم بمحافظات الجمهورية كافة.

وتضمنت التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري الآتي: الإجابة على الأسئلة الإلزامية في البابل شيت لجميع الطلاب، التزام الطالب بتدوين بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت)، ويلتزم الطالب بتسليم ورقة الأسئلة والإجابة معا بعد نهاية الامتحان، ويتسلم الطالب الذي ليس بحوزته جهاز تابلت ورقة أسئلة وورقة إجابة (بابل شيت).

وأضاف الكتاب الدوري، أنّه جرى التشديد على الطلاب بتدوين نفس الرقم الكودي الموجود بورقة الأسئلة على التابلت لتظهر نفس الأسئلة، واختيار الطالب لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقده درجة السؤال، وحال عدم تسليم الطالب ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت)، يحرر محضر إثبات حالة ويرسب في هذه المادة حتى لو سجل الإجابات على التابلت.

وتابع الكتاب الدوري، أنّ الطالب يسجل الإجابة في البابل شيت، وعلى التابلت، وهذا اختياري، وإذا تعذر قراءة إجابة سؤال بورقة الإجابة (البابل شيت) بالماسح الضوئي أو العين المجردة يكون الرجوع لإجابة نفس السؤال على التابلت.

وجاء في الكتاب الدوري، أنّه جرى إتاحة امتحانات جميع المواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية- التربية الوطنية- الاقتصاد والإحصاء) لجميع طلاب المدارس الرسمية والخاصة وطلاب مدارس المكفوفين ومواد التربية الدينية والوطنية لطلاب مدارس المتفوقين وطلاب المدارس الدولية ومدارس النيل على موقع وزارة التربية والتعليم اعتبار من يوم السبت 3 يوليو، وتتولى تلك المدارس تجميع أوراق إجابات المواد غير المضافة للمجموع والتي تم الإجابة عليها في المنزل، وتسليمها للجان المراقبة المختصة وتقديرها باجتياز وعدم اجتياز.