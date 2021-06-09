رئيس هيئة تمويل التكنولوجيا يتفقد معامل جامعة أسيوط

أشاد الدكتور ولاء محمد شتا، المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما تضمه جامعة أسيوط من معامل ووحدات متخصصة في العديد من المجالات والعلوم، والتي تُعد مرجعاً لكافة المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وكذلك للعديد من الباحثين من الجامعات الأخرى لاجراء أبحاثهم العلمية وزيادة إنتاجهم البحثي.

كما ثمن مدير هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا استراتيجية إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال، والتي تبنت التركيز على نهضة البحث العلمي والارتقاء به من خلال التوسع في إنشاء عدد من المشروعات، التي تخدم العملية البحثية والعلمية بالجامعة، والتي من المقرر أن تدعمها الهيئة فى الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمجمع مراكز البحوث ومعهد دراسات وبحوث البيولوجيا الجزيئية، ومجمع المعامل المركزية بالمستشفى الجامعي الرئيسي، والتي اختتم بها زيارته للجامعة، بحضور الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والوفد المرافق لرئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي يضم كلاً من منى فكري حسين، مدير إدارة المتابعة المالية، ومريم عبد الغني، مدير إدارة المتابعة الفنية، ومروة علاء الدين، مدير إدارة إعداد البرامج والمنح، والدكتورة أسماء عبد الناصر، عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتور محمد حلمي الحفناوي، وكيل كلية الفنون الجميلة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

وأشار الدكتور ولاء شتا إلى ضرورة زيادة أواصر التعاون بين جامعة أسيوط كواحدة من أهم وأعرق جامعات الصعيد، وبين الهيئة، خاصةً في مجال دعم وتطوير المشروعات المتعلقة بالعلوم الأساسية، وكذلك المشروعات التي تتوافق أهدافها مع أهدف خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور احمد المنشاوي أن الزيارة بدأت بتفقد مقر مجمع مراكز البحوث بالجامعة، والذي يُعد أكبر مركز بحوث على مستوى الجامعات المصرية والشرق الأوسط بوجه عام، والذي تبلغ مساحته 4 آلاف متر، ويضم 6 طوابق، تضم كل طابق 4 معامل، سيتم تجهيزها وفق مواصفات وشروط كل معمل وتخصصه.

كما تضمنت الجولة زيارة لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة والذى يعد واحداً من المعاهد الوليدة بالجامعة والذى يقدم برامج تعليمية متميزة وإجراء البحوث العلمية التطبيقية فى المجالات المختلفة باستخدام أحدث مجالات وتطبيقات البيولوجيا الجزيئية والتقنيات الحيوية الحديثة.

حيث تم تفقد كافة أجزاء المعهد ومعاملها ومنها معمل استخلاص الأحماض النووية والبروتينات، ومعمل تفاعل البلمرة، ومعمل الفصل الكهربي، ومعمل الميكروبيولوجي، ومعمل زراعة الأنسجة والخلايا الجزعية.

كما قام رئيس الهيئة بلقاء الطلاب والباحثين والعاملين بالمعهد واستعراض وظائف كل معمل، واستمع لشرح تفصيلي للأجهزة التى تضمها معامل المعهد، مشيداً بدور المعهد المتميز في إتاحة الفرصة للطلاب والباحثين من داخل الجامعة وخارجها في إجراء الأبحاث العلمية وذلك يسهم في توسع وانتشار الخبرات العلمية بين الباحثين وتتيح لهم مناخ علمى وبيئة مناسبة لمزاولة نشاطهم البحثى.

وتم تفقد مجمع المعامل المركزية بالمستشفى الجامعي الرئيسي، وذلك بحضور الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور علاء عبدالمنعم، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتورة عزة عز الدين، أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والتي أشارت إلى أن مجمع المعامل المركزية يُعد الأكبر والأحدث على مستوى الجامعات المصرية والحاصلة على الاعتماد الدولى (إيجاك)، والذي تبلغ تكلفته 40 مليون جنيه.

وتفقد أقسام المعامل المركزية، ومنها معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وتضم معمل PCR، الذي يقدم أدق النتائج في الكشف عن فيروسات B، ومعمل الباثولوجيا الجراحية، ومعمل الميكروبيولوجي، ومعمل مشتقات البلازما، ومعامل فصائل الدم والتوافق، ومعمل النزف والتجلط، ومعمل مشتقات البلازما، ومعمل اختبارات الحمض النووي، ومعمل PCR، الذي يقدم أدق النتائج المعملية في الكشف عن فيروسات B وC وكورونا، حيث استمع إلى شرح وظائف ودور كل معمل من المعامل المركزية، التي تخدم مجمع المستشفيات داخل الجامعة والمستشفيات الخارجية.

وأبدى رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار إعجابه بمجمع المعامل، والذي يضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة، لاستخراج أكثر النتائج دقة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء عبد الناصر أن برنامج الزيارة تضمن عقد حلقة نقاشية مع أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين من مختلف كليات الجامعة، والحاصلين علي مشروعات علمية ممولة، لإتاحة الفرصة لهم لعرض الأفكار والآراء، وطرح كافة الاستفسارات المتعلقة بمجالات البحث العلمي المختلفة، وكيفية التقدم للحصول على تمويل لمشروعاتهم، مضيفاً أن جامعة أسيوط تُعد من أكثر الجامعات التي تزخر بالعديد من المراكز العلمية والبحثية المتميزة، من حيث الإنشاءات والتكوين، وكذلك العنصر البشري، الذي يُعد الثروة الحقيقية للجامعة.

وأوضح الدكتور ولاء شتا أن الهيئة بذلت مجهوداً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، لإصدار قانون خاص بالهيئة، يساعد على تمويل مشروعات البحث العلمي، وهو قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي يمثل واحداً من التشريعات المميزة التي تدعم منظومة البحث العلمي على نحو واسع، مشيراً إلى أنه يتم تقييم الدراسات والمشروعات البحثية من حيث مدى علاقتها بخطة مصر للتنمية الشاملة، إلى جانب الفائدة العلمية للبحث والتطبيق العملي لها.

وأشار إلى نجاح الهيئة في إنشاء معامل وطنية، على غرار المعامل العالمية، حيث تم الإعلان عن إنشاء أول معمل وطني لبحوث الفيروسات من الدرجة الثالثة (BSL3) متخصص فى مجال الأمراض الوبائية، وإجراء الأبحاث الخاصة والتحاليل المتخصصة، مضيفاً أن جامعة أسيوط تمتلك العديد من المشروعات البحثية المتميزة التي تتضمن نحو 40 مشروعاً يجري العمل به حالياً، وكذلك 15 مشروعاً تم الانتهاء منها، مستمعاً في ذلك لأهم التساؤلات والاستفسارات التي تم طرحها من قبل الباحثين، والرد عليها بشكل متخصص من قبل أعضاء الوفد.